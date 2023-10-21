У районі аеродрому Бердянська стався вибух, – ЗМІ

Телеграм-канали пишуть, що вибух був дуже гучним. А от роботу російської ППО не чули.

Поки що про вибухи в тимчасово окупованому Бердянську дуже мало інформації. 24 Канал буде стежити за подіями та оперативно повідомляти читачам про нові деталі. Останні удари по Бердянську були декілька днів тому – і саме по аеродрому.

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Що відомо наразі

Росіяни пишуть про те, що "працює ППО". Окупанти закликають не вірити "українським ІПСО" – вочевидь, хочуть і надалі жити оманливими міфами про те, що "всьо харашо", "давайте бєз палітікі" тощо.

Телеграм-канал "Бердянськ сьогодні" повідомляв, що був приліт поблизу села Новопетрівка, згодом додали "за іншими версіями – в районі аеропорту". Місцеві у соцмережах пишуть, що це могло бути військове містечко, а на Горі (це назва верхньої частини міста) дрижали вікна.

На карті видно, що відстань від Новопетрівки до аеропорту "Бердянськ" не дуже велика.

Аеродром у Бердянську: показуємо на карті

Телеграм-канал "Бердянськ в окупації" також написав, що особливо гучно було поблизу військового містечка. Також там поіронізували над окупантами: ті виклали пост у дусі "та ми ці атакамси лузаємо як горішки". Автори каналу жартують: лузаєте, але гелікоптерами.

Іще менша відстань між аеропортом і мікрорайоном Військове Містечко.

Де військове містечко в Бердянську: дивіться на карті

Останні вибухи в Бердянську