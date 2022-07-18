У районі Брайтон-Біч: на честь України назвуть перехрестя у Нью-Йорку

В американському Нью-Йорку з'явиться перехрестя під назвою "Український шлях". Так перейменують місце, де перетинаються Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню у Брукліні.

Міська рада Нью-Йорка погодила відповідний законопроєкт 14 липня. Про це у твітері повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

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Крім того, згідно із цим законопроєктом, у Нью-Йорку з'являться місця, названі на честь інших держав. Так, перетин авеню МакДональд і Черч у Брукліні стане "Маленьким Бангладешем", а частина Вудсайд-авеню між 76-ою та 79-ою вулицями у Квінсі – "Маленьким Таїландом".

Що відомо про район Брайтон-Біч, де з'явиться Український шлях

Варто зауважити, що перехрестя, яке назвуть на честь України розташоване у районі Брайтон-Біч – частині Брукліну, що відома великою кількістю російськомовних емігрантів, які мешкають там. Найбільше там росіян та вихідців з колишнього радянського союзу. Через це свого часу Брайтон-Біч навіть прозвали "Маленькою Одесою".

У цьому районі й зараз мешкають тисячі росіян та є розвинена інфраструктура для російськомовних – магазини, школи, центри дозвілля тощо. Відтепер вихідцям з країни-агресорки доведеться щодня ходити Українським шляхом.

Як міста світу вшановують Україну та українців

З початку повномасштабної війни в Україні у багатьох містах світу з'явилися вулиці, парки, станції метро та інші локації, названі на честь нашої держави. Так наші західні друзі та партнери вшановують героїчний опір українського народу.

До прикладу, у польському Гданську з'явився Сквер героїчного Маріуполя, названий на честь українського міста-героя. Крім того, там планують влаштувати виставку довоєнних фотографій міста та кадрів, які демонструють, у що Маріуполь перетворили "асвабадітєлі" росіяни.

Влада Стокгольма, що у Швеції, також продемонструвала свою підтримку українцям. Так, частину тамтешнього парку, розташованого біля посольства росії, вирішили назвати Місцем вільної України.

Перед цим схожий жест зробили й у дружніх країнах Балтії. Вулицю, де розташоване російське посольство у столиці Латвії Ризі назвали вулицею Незалежної України. Водночас у литовському Вільнюсі вулицю, де стоїть будівля посольства країни агресорки, назвали вулицею Героїв України.

Були й не менш символічні, але тимчасові перейменування закордонних топонімів. Наприклад, у квітні місто Фуентес-де-Андалусія в іспанській провінції Севілья у період Страсного тижня перед Великоднем перейменувало себе на "Україну", а деякі його вулиці стали Київською, Маріупольською, Харківською, Херсонською та Одеською.

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