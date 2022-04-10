В районі Харкова росіяни зосереджують резерви, але там навіть погода за нас, – Арестович
10 квітня 2022 , 13:27Читать новость на русском
Ворог намагається зосереджувати свої військові потуги в районі Харкова. Але в нього це, звісно ж не виходить.
Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що на цьому напрямку в нас є союзники. ЗСУ вирішила допомагати навтіь погода, передає 24 канал.
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Противник підтягує ремонті підрозділи, які мають забезпечити введення нових сил у бій. Але там навіть погода за нас. Найближчі 10 діб прогнозують опади, при чому 50 міліметрів. Це означає, що противнику буде дуже важко наступати,
– пояснив Арестович.
За його словами, труднощі в окупантів будуть через змокрілу землю та болото.
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