У районі Малатьї в Туреччині новий потужний землетрус: є жертви, поранені та руйнування

У районі міста Малатья, що у Східній Туреччині, трапився новий потужний землетрус. Його магнітуда становила 5,6.

Турецьке Управління з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомило, що трагедія трапилась 27 лютого. За місцевим часом тоді була орієнтовно 12 година, тобто 11 за Києвом, інформує 24 Канал.

Важливо На Сході Туреччини вранці зафіксували новий землетрус

Що відомо про землетрус

Згідно з інформацією Управління з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентром землетрусу був регіон Єшілюрт Малатьї.

Землетрус, який також відчувався в прилеглих провінціях, стався на глибині 6,96 кілометра,

– повідомили в AFAD.

Землетрус відчувався в Малатьї, а також у сусідніх провінціях: Кахраманмараш, Газіантеп, Адияман та Шанлиурфа.

За даними АА, внаслідок землетрусу на деяких пошкоджених будівлях у Малатьї з'явилися пошкодження. Ба більше, відомо, що після підземних поштовхів громадяни зібралися на площах.

У AFAD пишуть, що внаслідок землетрусу магнітудою 5,6 в районі Єшілюрт Малатії були зруйновані будівлі, і в регіон скерували пошуково-рятувальні групи.

Згідно VolcanoDiscovery, землетрус пролунав за:

8 кілометрів від Єсилюрта;

14 – від Малатьї;

58 – від Кахти;

152 – від Газіантепу;

505 (орієнтовно 314 миль) від Анкари – столиці Туреччини.



Де пролунав землетрус в Туреччині / Дивіться на карту

Є поранені та загиблі, зруйновані будівлі

Президент директорату з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) Юнус Сезер заявив, що внаслідок землетрусу попередньо – 1 людина загинула, 69 – поранені.

Наслідки землетрусу в Малатьї: дивіться відео

Міністр національної освіти Туреччини Махмут Озер заявив, що за попередніми даними – 22 будівлі зруйновані.

Ми госпіталізували 20 наших громадян. Ми врятували 5 наших громадян з-під уламків, – заявив міністр.

Він також запевнив, що рятувальні роботи тривають.

Жахливі руйнування в Малатьї: дивіться відео

У регіоні землетрус знову зруйнував цілі будинки: дивіться відео

Регіон після землетрусу: дивіться відео

Наслідки землетрусів у Туреччині

Починаючи з ночі проти 6 лютого Туреччину сколихнули землетруси. Тоді Малатья також постраждала. Станом на 25 лютого кількість жертв перевищила 50 тисяч осіб:

у Туреччині: ​в AFAD повідомили, що кількість жертв зросла до 44 218 осіб. Загалом сталося 7 930 підземних поштовхів. Понад 448 тисяч громадян евакуювали;

у Сирії: ООН і сирійський уряд раніше заявили, що в Сирії загинуло понад 5 914 людей. Проте більшість жертв (4 500) виявили на північному заході, який утримують повстанці.

На жаль, 21 лютого сейсмолог попередив про нові землетруси у Туреччині. Доктор геологічних наук Начі Гьорюр заявив, що саме у напрямку Адани може вивільнитися енергія від попередніх землетрусів. Тож мешканців міста закликають бути обережними.