"У районі немає навіть вулиць": яка зараз ситуація на Салтівці у Харкові

Житлові райони Харкова продовжують потерпати від постійних ракетних атак Росії. Найбільш зруйнованим районом є й надалі Салтівка.

Про актуальну інформацію в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова. За її словами, у цьому житловому масиві вже навіть по суті немає вулиць.

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У районі продовжують частково жити люди, – кореспондентка

Журналістка розповіла, що сама давно не була там, адже туди їхати небезпечно. Зараз туди рушають лише за крайньою потребою або військові, або відчайдушні волонтери.

Будинки настільки поруйновані та погорілі, що немає цілих вулиць у районі Північної Салтівки,

– зауважила вона.

Проте там досі частково живуть люди, які продовжують ховатись винятково в укриттях, додала кореспондентка, наголошуючи на тому, що ситуація в районі жахлива.

"За вчорашній вечір додався ще один згорілий будинок саме у Київському районі. Це Салтівка. Там через обстріли спалахнули 2 поверхи й вигоріла повністю квартира на всіх поверхах", – поділилась деталями харківська журналістка.

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