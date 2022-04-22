В районі Попасної, Авдіївки та Курахового ворог проводив безуспішний штурм

Російські окупанти продовжують свої спроби в захопленні Сходу України. Але українські захисники дають гідну відсіч ворогу, він не мав успіху В районі Попасної, Авдіївки та Курахового

Ситуація в Авдіївці, Курахівському та Попасній

У відомстві зазначили, що на Авдіївському та Курахівському напрямках російські окупанти намагалися здійснювати штурм без успіху.

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В районі Попасної ворог проводив штурмові дії в напрямку населеного пункту Новотошківське та вглиб населеного пункту Попасна, успіху не має. Закріпився в центральній частині населеного пункту Степне,

– зазначили в Генштабі.

Також в ЗСУ додали, що Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж всієї лінії зіткнення. Протягом 22 квітня російські окупанти атакували в напрямку міста Слов’янськ, та змогли закріпитися Лозовому.

Зазначимо, що високопосадовці США з адміністрації президента Байдена вважають, що наступні чотири тижні будуть вирішальними в битві за Донбас та й загалом у війні Росії проти України.

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