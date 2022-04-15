В районі селища Посад-Покровське вдалося обміняти 4 полонених окупантів на 5 захисників
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Після напружених переговорів з російськими окупантами вдалося домовитися про обмін полоненими. 4 ворожих солдатів обміняли на 5 українських бійців.
Зауважте, що 14 квітня також відбувся четвертий обмін військовополоненими. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що додому повертаються 30 українців.
Цікаво Крейсер "Москва" догорає у Чорному морі, – голова Одеської ОВА
4 полонених окупантів обміняли на 5 українських бійців
В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що між російськими загарбниками та бійцями ЗСУ відбувалися напружені перемовини. Внаслідок них вдалося домовитися про обмін полоненими.
В районі селища Посад-Покровське 4 полонених російських військових було обміняно на 5 наших,
– мовиться у повідомленні.
Окрім цього, на південних рубежах української оборони вороги втратили 39 своїх військових та 4 одиниці техніки, серед яких були бойові броньовані машини та БПЛА.
Дивіться звернення представника Оперативного командування "Південь":
Буде цікаво – приголомшливі дані розвідки: як Росія хотіла захопити Україну