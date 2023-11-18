В районі Старокостянтинова на Хмельниччині пролунали вибухи: працює ППО

У багатьох областях України у ніч на 18 листопада оголосили повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що на Хмельниччині пролунали вибухи.

Їх чули у районі Старокостянтинова. Місцеві телеграм-канали повідомляють про роботу ППО, інформує 24 Канал. Станом на 00:13 надходить інформація про перші збиття. Водночас Повітряні сили ЗСУ наразі офіційно не підтверджували інформацію. Вони лише звернулися з закликом до жителів Старокостянтинова. Їх просять залишатися в укриттях цивільного захисту.

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Перебувати в укриттях цивільного захисту потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. Окрім того, українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу ППО.

Де оголошена тривога

Станом на 00:16 про загрозу сповіщають жителів таких областей:

Хмельницької;

Вінницької;

Черкаської;

Київської;

Чернігівської;

Миколаївської;

Херсонської.

Окрім того, тривога оголошена в українській столиці. Повідомляють, що у Броварському районі зафіксували "Шахед". Повітряні сили повідомили про "Шахеди" з Півночі, які прямують на Київ. Згодом у Київській ОВА повідомили, що у місті працює ППО. Людей просять не виходити з укриттів.