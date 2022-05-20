В районі Василівки після тривалого блокування окупанти нарешті дозволили рух машин

Майже три доби мешканці Запорізької області не могли виїхати із тимчасово окупованої Василівки. Черга із близько 1 000 автомобілів, яка утворилася на блокпості, рушила з місця лише увечері 20 травня.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, російські окупанти дозволили мешканцям проїхати на територію, підконтрольну українському уряду.

Читайте також Дякую всім, хто продовжує боротися, – Зеленський відреагував на протест в Енергодарі

100 автомобілів переткнули блокпост

Орлов зазначив, що за три доби очікування на блокпості зібралося близько тисячі одиниць автотранспорту з різних населених пунктів Запорізької області та інших регіонів України. На цей час вже близько 100 із них змогли покинути місце вимушеного очікування та вирушити до пункту призначення.

, вранці 20 травня міський голова Енергодарський міський голова Дмитро Орлов розповів, що в районі Василівки скупчилася велика кількість машин, які очікують на можливість проїзду. За його даними, автомобілі на Запоріжжя та у зворотному напрямку станом на 9:20 все ще не пропускали.

Упродовж 20 травня російські окупанти також блокували пункти пропуску в Оріхові й Пологах.

Головна причина перекритих доріг на Запоріжжі – війна

Затримки на дорогах також прокоментував голова ЗОВА Олександр Старух. Він зазначив, що у регіоні зараз безліч блокпостів і на кожному з них, звичайно, відбувається затримка руху транспорту.

"Гадаю, всі звикли, хоча це дійсно створює незручності", – зазначив він.

Окупанти блокували рух – відео фейсбук Злата Некрасова

Старух розповів, що між Запоріжжям і Василівкою є лінія зіткнення з територією, де фактично відбуваються бойові дії. Та навіть попри ризик машини між населеними пунктами курсують щодня. Люди їздять за ліками та продуктами, тож рух тут не припиняється.

Він нагадав, що зі сторони блокпостів окупантів у квітні рух зупинявся на цілий тиждень. Також нерідко колони автомобілів використовуються для того, щоб російські війська змогли прикритися цивільними та перекинути військову техніку для ускладнення ситуації на місцях.

Очільник адміністрації закликав усіх, хто виїжджає із Василівки брати із собою їжу принаймні на тиждень.

До теми – росіяни підірвали дорогу на Запоріжжі: дивіться відео