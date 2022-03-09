У районі Залісся ворог блокував автотрасу Е95

В районі Полісся ворог задіяв БТГр , аби блокувати автотрасу Е95. Однак зазнав втрат на підступах до Чернігова.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу. За їх даними, ворог дезорієнтований та вдається до дезертирства.

Увага Противник суттєво знизив темпи просування військ, але не відмовився від наступу, – Генштаб

Силами до БТГр ворог здійснив переправу через річку Трубіж, блокував автотрасу Е95 в районі н.п. Залісся. Зазнав втрат на підступах до міста Чернігова та на інших напрямках,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Тож, з метою відновлення боєздатності угруповання, на територію України переміщено БТГр зі складу 55 окремої мотострілецької бригади 41 загальновійськової армії Центрального воєнного округу зі складу оперативного резерву.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!