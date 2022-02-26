У районі Жулян ракета влучила у висотку
У Києві в районі Жулян ракета влучила у висотку. Попередньо відомо, що ворог вгатив снарядом у будинок на проспекті Лобановського,6-а.
Попередньо відомо, що це неподалік пологового будинку. Про удар повідомили у телеграм-каналах орієнтовно о 08:30 26 лютого.
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Інформацію 24 каналу підтвердили рятувальники.
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Це проспект Лобановського. Буквально кілька сотень метрів звідти п'ятий пологовий будинок, через дорогу від пошкодженої будівлі медичний заклад,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що там взагалі немає воєнних об'єктів.
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Інформацію про атаку підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Буквально о 08:39 мер міста написав у телеграмі: "У житловий будинок на вул. Лобановського, 6а влучила ракета. Аварійно-рятувальні служби слідують туди".
На фото видно, що вгатили у кілька поверхів.
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Люди не постраждали, – ДСНС
Рятувальники написали у телеграмі, що 26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського 6 А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок
Рятувальники повідомили, що вгатили у 17 – 18 поверх.
Попередньо жертв та постраждалих немає,
– повідомили у ДСНС.
Очевидиця Тетяна розповіла на каналі "Рада", що ракета летіла з напрямку Бучі – Вишгорода. Влучили ймовірно дві ракети – на верхніх та нижній поверхах.
На жаль, осколки влучили у сусідній будинок на вулиці Лобановського 4Б – вилетіли декілька щибок.
Жінка розповіла, що будинок, в який завдали атаки, видно з квартири очевидиці. Остання у момент обстрілу піднялась з бомбосховища додому по речі.
Було загоряння, яке затихло. Евакуюють будинок. Люди збігаються до нас в бомбосховище, аби люди не постраждали від завалу будинку,
– розповіла жінка.
Пані Тетяна повідомила, що ще понад 300 людей прийшли до них у бомбосховище. Вона закликала інших людей також ховатись.