У разі поразки Путіна Лукашенко його зрадить, – білоруський журналіст

Олександр Лукашенко сподівається на продовження своєї політики навіть після війни в Україні. Ймовірно, поразки Путіна він не боїться.

Про це в ефірі 24 каналу розповів білоруський журналіст Валерій Калиновський. За його словами, самопроголошений президент Білорусі після поразки Росії спробує щось пропонувати Україні.

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"Думаю, якщо буде зафіксована поразка Путіна, то він (Лукашенко – 24 канал) його швидко зрадить. Буде, наприклад, пропонувати відновлювати дороги", – сказав Валерій Калиновський.

Проте журналіст додав, очевидно, Лукашенко не розуміє, що надто міцно "зав'язався" з Путіним в один злочинний тандем.

Путін буде триматися за Лукашенка, – Калиновський

Водночас вже анонсували нову зустріч у Росії – Калиновський припустив, що Путін викликає Лукашенка якраз, щоб утримати його, мати додаткові логістичні можливості.

Можливо, знову буде переконувати, щоб білоруські солдати йшли (воювати проти України – 24 канал), багато чого може бути,

– заявив Валерій Калиновський.

"Путін не захоче так легко відкидати його, дуже багато Лукашенко знає, багато в чому поінформований співучасник. Путін буде триматися за Лукашенка до останнього", – зазначив журналіст.

Валерій Калиновський про наміри Лукашенка: дивіться відео