У разі успіху на Донбасі ми зможемо перейти в контрнаступ на півдні, – Жданов

Битва, яка зараз триватиме на Донбасі, вплине на долю півдня України. Якщо ми витримаємо й отримаємо перемогу на Донецькому напрямку – тоді можна говорити про звільнення південного регіону.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, якщо Україна вистоїть і повністю знівелює наступальний потенціал Росії, то можна буде готуватись до подальшого контрнаступу.

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Сценарій 3 етапу війни

Як пояснив військовий експерт, після перемоги на Донецькому напрямку Збройним Силам потрібно буде взяти невеличку оперативну паузу для перегрупування військ і починати 3 етап війни. Тобто готувати та проводити контрнаступальну операцію.

"У разі успіху на Донбасі ми зможемо перейти в контрнаступ на півдні й зірвати підготовку референдуму, який окупанти там оголосили на 1 травня", – зазначив Жданов.

Жданов розповів про ймовірний контрнаступ на півдні: дивіться відео