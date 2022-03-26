Разом, пліч-о-пліч стоїмо на захисті держави, – Залужний привітав із Днем Нацгвардії
26 березня 2022 , 09:30Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Валерія Залужного
В Україні у суботу, 26 березня, відзначають День Нацгвардії. Побратимів та посестер привітав Валерій Залужний – головнокомандувач ЗСУ.
Залужний у соцмережі оприлюднив відео з історією Нацгвардії. Зокрема, згадується, як нацгвардійці забезпечують захист та охорону життя, прав, свобод і законних інтересів українців.
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Нацгвардійці брали участь в антитерористичних операціях. Тепер герої виконують завдання територіальної оборони.
Разом, пліч-о-пліч ми стоїмо на захисті держави. Зі святом, побратими і посестри! Із Днем Національної гвардії України,
– заявив Залужний.
Залужний привітав із Днем Нацгвардії: дивіться відео