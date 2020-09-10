Низькі зарплати медичних працівників в Україні завжди залишалися болючим питанням.

Більшість пропозицій для його вирішення від міністрів та інших посадовців полягали у тому, щоб дати медикам якусь разову надбавку чи премію, ігноруючи принципи та умови праці, які могли б змінити ситуацію системно, а не разово.

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Адже гідні умови роботи медичним працівникам принесе лише повноцінна трансформація системи, а не тимчасові надбавки чи подачки.

Що відбувається із зарплатами медиків зараз?

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов ще в червні заявив про заплановане підвищення зарплат для медиків з 1 вересня цього року. Сьомого вересня уряд ухвалив механізм нарахування цих оплат.

Лікарі можуть отримати додатково 70% від посадового окладу (тобто доплата залежатиме від фактичної зарплати, яку лікарі отримують наразі), фахівці з базовою та неповною вищою медосвітою усіх спеціальностей отримають збільшення на 50% від мінімальної заробітної плати, молодші медсестри та медбрати – на 25% від мінімальної зарплати.

На це уряд виділив 5 млрд 995 млн гривень. Цих грошей вистачить на доплати до кінця року, тобто приблизно на чотири місяці.

А що відбуватиметься далі?

Один з найбільш ймовірних варіантів – нічого. Гроші закінчаться і доплати також.

Якщо розглядати виплату надбавок як тимчасову міру до того, як будуть збільшені тарифи на оплату медпослуг, а відповідно з'явиться більше коштів у медзакладів, аби підняти зарплати медикам – це рішення виглядає нормально. Але для того, щоб це стало реальністю, в бюджеті має бути виділено значно більше коштів на охорону здоров'я. В іншому випадку це просто разова подачка медпрацівникам, яка не змінює нічого системно.

Цікаво, як медзаклади можуть отримати ці кошти. Для цього Національна служба здоров'я України має розробити окремий пакет, а лікарні подати заявки до НСЗУ з вказаною кількістю працівників у штаті та ще з низкою вимог. Механізм доплат запрацює тоді, коли будуть внесені необхідні технічні зміни у нормативно-правові акти, зокрема, до порядку використання коштів.

Проблемою такого підходу також є те, що це схоже на повернення у минуле.

Десятиліттями лікарі працювали в умовах совєцької зрівнялівки, адже незалежно від якості роботи, вони всі отримували схожі зарплати відповідно до бюджетної сітки. Те, що зараз пропонує МОЗ України і Степанов, майже нічим не відрізняється.

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Ефективність = гроші

Такий підхід нівелює принцип мотивації та розвитку, який закладено у зміні фінансування від початку трансформації системи охорони здоров'я. Що якісніше та ефективніше медзаклад надає послуги, то більше коштів отримує.

Гарним прикладом того, що системні зміни працюють, бачимо на рівні первинної меддопомоги. Вже від старту змін та запровадження нового принципу фінансування, зарплати медиків на рівні сімейної медицини суттєво зросли, подекуди у 2-4 рази.

За даними НСЗУ, середні виплати на оплату праці в першому кварталі цього року в закладах первинки становили 14,5 тисяч гривень для лікарів, 7800 грн для середнього медичного персоналу та 4,5 тисячі грн для молодшого медперсоналу. Є приклади медзакладів, де середні зарплати лікарів первинки в межах 20-28 тисяч.

Простий механізм як це працює: що більше декларацій медзаклад має з пацієнтами, то більше фінансування отримує, адже заклад отримує фіксовану суму коштів за кожного пацієнта у вигляді капітаційної ставки. Надалі кожна лікарня має розробити колективний договір, у якому прописано за яким принципом медики отримують доплату за виконану роботу.

За таким сценарієм виграють усі – медзаклади прагнуть розвиватися та покращувати якість послуг і сервіс, аби їх більш охоче обирали пацієнти, пацієнти отримують якісну і гарантовану медичну допомогу, медпрацівники – гідні умови праці та вищу зарплату.

Як це має працювати на спеціалізованому рівні?

З квітня цього року лікарні та поліклініки отримують фінансування за конкретно надані послуги пацієнтам за програмою медичних гарантій.

У новій системі лікарні, які надають якісні послуги, мають все необхідне обладнання для цього та кваліфікованих фахівців – отримують більше фінансування саме через свою спроможність надавати якісні медичні послуги пацієнту.

Цього року 954 медзаклади отримують більше фінансування від НСЗУ, ніж мали в старій системі за субвенцією. Про це більше писали тут.

Що це означає? Більше фінансування дозволяє збільшити зарплати медикам. Цей механізм також можна налагодити за допомогою колективного договору.

Від старту змін минуло 5 місяців, тому поки НСЗУ не має достатньо даних, аби говорити про середні зарплати медиків на спеціалізованому рівні. Але вже є успішні приклади. Наприклад, у Чернівецькому обласному кардіологічному центрі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року фінансування зросло на 8 мільйонів гривень. Завдяки цьому заробітна плата працівників зросла на 32%. Бачимо, що успішні приклади є там, де заклади готувалися до змін та швидко пристосовуються до нових умов.

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Декларативна повага і турбота про медичних працівників – ганебна традиція, яка тягнеться ще з совєцьких часів, коли про них згадують лише на день медика, віддячуючи грамотами чи букетами. Якщо не планувати та не втілювати системні зміни – заплановані доплати фактично стануть продовженням цієї традиції.