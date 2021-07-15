Це принципова річ, – Разумков закликав позбавляти мандатів депутатів-прогульників

Дмитро Разумков заявив, що нардепів-порушників доцільно позбавляти мандатів за прогули. Також він закликав допрацювати та повторно скерувати до КСУ відповідний законопроєкт.

Відповідну заяву Дмитро Разумков зробив в ефірі каналу "Громадське". Мовиться про нехтування депутатами обов'язками та прогули пленарних засідань.

До теми ДТП скандального "ексслуги" у Львові: Разумков сподівається, що Юрченко складе мандат

За прогули треба забирати мандат

Він запевнив, що це "принципова річ, яку, так чи інакше, треба буде зробити". Мовиться про кнопкодавство та прогули.

Сподіваюся, коли знову нормально запрацює Конституційний Суд, ми повторно будемо звертатися. Свого часу вже були направлені відповідні законопроєкти,

– заявив глава парламенту.

Він пригадав, що тоді ці документи отримали негативний висновок КС. Натомість Дмитро Разумков вважає, що позбавлення мандату за невиконання обов'язків має бути передбачено в Конституції.

Щоб не витрачати гроші з держбюджету

Я вважаю, що не варто витрачати кошти платників податків, якщо ти не можеш знайти часу на виконання обов'язків народного депутата,

– сказав Разумков.

Він також пригадав, що КСУ також:

надав негативний висновок до законопроєкту, що передбачав внесення змін до закону та дозволив би позбавляти мандату за неперсональне голосування в Раді.

Водночас він заявив, що проблему неперсонального голосування можна вирішити шляхом запровадження кримінальної відповідальності за такі дії.

Що відомо про проєкт закону

Володимир Зеленський у 2019 році подав у Раду проєкт №1027 закону про позбавлення депутатів мандату за кнопкодавство і прогули. Там мовилось про зміни до статті 81 Конституції щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України.

КС мав розглянув проєкт закону. Згодом там заявили, що така ініціатива суперечить статті Конституції про те, що вона не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.