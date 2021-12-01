З Разумкова хочуть зробити "Янукович-light": хто ховається в його об'єднанні

Дмитро Разумков починає свій політичнй проєкт. Він оголосив про створення об'єднання "Розумна політика", яка співзвучна його прізвищу. Традиційна українска політична мулька – робити лідерські проєкти та називати їх своїм ім'ям.

Група Разумкова у парламенті діятиме у форматі міжфракційного об'єднання, куди увійшли 24 лояльних до нього депутати. Більшість з них – члени фракції "Слуга народу", яких він рекомендував у список, а також 1 член "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко та позафракційна Людмила Буймістер.

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Буймістер була виключена з фракції "Слуга народу" за те, що не голосувала за антиолігархічний закон. Ще одна деталь – керівник регулятора енергетики НКРЕ Валерій Тарасюк називав Буймістер серед людей, які допомагають структурам Ріната Ахметова.

Він про це сказав прямо на засіданні НКРЕ, під стенограму, а також в інтерв'ю "Економічній правді".

Волинець, Наливайченко і Кучеренко – це троє найзатятіших лобістів компанії ДТЕК. До них часто примикає Буймістер. Як і фейкова ТСК Верховної Ради, яка невтомно "розслідує" мої дії (понад 40 заяв в пресі в 2021 році). Хотів допомогти їх "розслідуванням", але отримав відповідь від Верховної Ради, що такої ТСК немає. Валерій Тарасюк Керівник регулятора енергетики НКРЕ

Що стосується члена "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка, то Разумков, бувши ще політтехнологом, допомагав йому на мажоритарних виборах.

Група Розумкова існуватиме у форматі МФО, які діють як об'єднання за інтересами, депутат може входити у безмежну кількість МФО та не мати жодних зобов'язань перед ними.

Лідери за кількістю членства в МФО

Лідером серед членства в МФО є представниця депутатської групи "Довіра", мажоритарниця з Вінниччини Лариса Білозір. Вона входить одразу в 6, порахував рух "ЧЕСНО".



Лариса Білозір входить у 6 міжфракційних об'єднань / Фото з сайту Білозір

На другому та третьому місці за кількістю — нардепи від "Слуги народу" Олександр Качура та Дмитро Наталуха.

Вони входять у керівництво 5 та 4 МФО відповідно. Водночас деякі з депутатів точно не знають, до яких МФО входять.



Олександр Качура та Дмитро Наталуха / Колаж 24 каналу

Тематика МФО в парламенті різноманітна: від регіональних об'єднань депутатів на кшталт земляцтв (Вінниччина, Велика Волинь, Кубань, Дніпро, Буковина тощо), випускників університетів (Випускники Франка) — до об'єднання довкола розв'язання тимчасових суспільно-політичних проблем (За доступні адміністративні послуги, Питна вода, За ФОПів тощо).

По факту ж, повідомляє рух "ЧЕСНО", станом на листопад 2021 року у Верховній Раді зареєстровано 122 міжфракційних депутатських об'єднань.

Початок проєкту Разумкова

Однак брендування МФО під Разумкова дозволяє вже позиціонуватися йому, як лідеру окремої групи, що додаватиме ваги. Вони зможуть представлятися так на телеефірах та з трибуни парламенту.

Підготовка Разумкова до самостійного політичного проєкту розпочалася задовго до того, як його позбавили крісла.

Ще у вересні 2020 року в інтерв'ю його запитали: "Чи відчуваєте ви себе своїм у команді Зеленського?". Разумков відповів: "Я вважаю себе своїм членом у команди". На уточнення, чому він пропустив Зеленського, Разумков відповів: "Ну, команда ж велика".



Паралельно Разумков таємно уже створював собі запасний аеродром, розповідаючи публічно, що він не збирається створювати окремого проєкту. Однак насправді вже будував свою політичну кар'єру окремо від "Слуги народу".

Ще 10 вересня 2020 року відбулося перейменування маловідомої партії на партію "Розумна політика".

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До чого тут партія

Партію зареєстрували ще в травні 2014 року у Києві на Печерську під назвою "Ми – українці", а у вересні 2020 року вона була перейменована на "Розумна політика" і переїхала у столичний район Нивки, повідомляє рух "ЧЕСНО".

З моменту реєстрації партію очолював адвокат та психолог Андрій Мурашов, який був помічником на платній основі полтавського мажоритарника Івана Четверіков. З вересня 2020 партію очолює Василь Бублик, який також є засновником сільськогосподарського підприємства ТОВ "Агросоюз Південь".

Тому не варто буде дивуватися, якщо потім він опиниться і в політичній партії уже Разумкова.

Не встиг Разумков провести презентацію свого МФО "Розумна політика", як вона пройшла бойове хрещення.

Ймовірна причетність до Ахметова

Депутати групи Разумкова зірвали ухвалення норм, які загрожували інтересам деяких олігархічних груп, що мають інтереси на ринку енеергетики та металургії.

Враховуючи, що Разумков та його депутати регулярно з'являються в ефірах медіагрупи "Україна" Ріната Ахметова, який також володіє металургією та енергетикою, це може бути не просто збігом.



Об'єднання Разумкова може бути пов'язане з Ахметовим / Фото Getty Images

Так, коли Рада голосувала законопроєкт про критичну інфраструктуру, там було провалено кілька критичних поправок.

Перша провалена правка

Зокрема, пропонувалося, що уповноважений орган зможе перевіряти інвестиції в об'єкти критичної інфраструктури. Серед цих об'єктів – електростанції та обленерго.

Тобто можна було б перевіряти, чи здійснювалися олігархічними групами ремонти, щоб не було "аварійних відключень" енергоблоків у розпал опалювального сезону.

Друга провалена правка

Про обов'язкове виконання наказів об'єктами критичної інфраструктури (також електростанціями та обленерго).

Провалювати ці редагування допомогла "Розумна політика", члени якої натискали кнопку "утримався" (як і сам Разумков) або виймали картку з гнізда, щоб не значитися в системі.

Скелети в шафі Разумкова

Однак у Разумкова, вже як у справжнього політика, є і свої скелети в шафі. І хоча його МФО менше як місяць діє, найбільше нарікань викликає наявність в групі одіозного мажоритарника з Одеси Артема Дмитрука.

Ця особа підтримує обвинуваченого у держзраді блогера Анатолія Шарія, який був виключений з фракції "Слуга народу".



Дмитрук підтримує Шарія / Колаж 24 каналу

Детальніше про Дмитрука

Він прославився тим, що виступив з образами вже покійного керівника Одеського художнього музея Олександра Ройтбурда.

"Це педофіл, наркоман, людина, яка розбещувала суспільство, одеситів, дітей, студентів", – заявив Дмитрук, знаючи, що Ройтбурд не зможе йому відповісти.

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Така поведінка викликала обурення у друзів художника. Зокрема, у журналістки Соні Кошкіної.

"Я розумію, чому він це робить. Він усвідомлює, що у наступний склад парламенту він більше не потрапить. У нього 2 шляхи: або повертатись рекламувати спортивні добавки, або ОПЗЖ в Одесі прийме його до себе. Він у групі Разумкова випадковий пасажир", – казала Кошкіна.

Втім, як кажуть одесити, у Дмитрука є своя збочена логіка для такої поведінки. Вона дозволяє набирати бали серед проросійськи налаштованих виборців у Одесі.

Ось що каже Ольга Гвоздецька, ведуча одеського 7 каналу:

"Дмитрук мав амбіції на крісло мера Одеси. Я можу припустити, що, найімовірніше, у партії президента йому відмовили у підтримці, тому він почав шукати новий майданчик для розгортання такої мети", – запевнила вона.

Разумков не бачить проблеми

Сам Разумков не бачить проблем у такому соратнику.

"У кожного є своя історія — як негативний, так і позитивний досвід роботи в парламенті. Щодо Дмитрука, то, якщо ви запитаєте в Одесі на його окрузі, ви побачите, що виборці схвально відгукуються про його діяльність. А десь там, мабуть, і про мене недобре говорять", – сказав у коментарі Руху "ЧЕСНО" Разумков.

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Однак симпатії до нього з боку проросійського табору помітні і з того, який він сформував медіапул навколо себе. Він складається із проросійських каналів, деякі з яких узагалі під санкціями. На такий ескорт звернув увагу журналіст Олексій Братущак.

Разумков презентував своє міжфракційне об'єднання. Варто звернути увагу, які медіа зацікавила ця мегаподія. Ось повний перелік:

проросійський телеканал "НАШ";

ахметівський телеканал "Україна-24" (це той, що нині МедведчукТБ-лайт);

проросійські Вести.юа;

проросійське "Новое издание" (так тепер називається Шарій.net);

патріотичний та незалежний від олігархів телеканал "Прямий" (кому там Порошенко передав акції, що тепер канал потрапив в таку кампанію?).

На цьому брифінгу Разумков вкотре повторив: "Люді в нас розумні, люди все бачать". Він це по кілька разів на день каже.

Що ж, сподіваюсь, що інформаційну підтримку Разумкова з боку проросійських медіа теж побачать. І все зрозуміють…

Ой, забув ще одного учасника брифінгу – проросійський сайт "Страна". Тепер команда мрії Разумкова у повному складі.

Це лише підтверджує мою здогадку, яку я неодноразово озвучував. З Разумкова спробують зробити "Янукович-light", але не хама, а інтелігентного, бо позиції його політичних соратників та медіапартнерів сильні саме у цій електоральній ніші.

На цій ніші є дефіцит лідерів, а сам Разумков, як колишній член "Партії регіонів" та експоліттехнолог регіонала Сергія Тігіпка, має всі шанси стати новою зіркою цього табору.