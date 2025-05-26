Зеленський призначив 8 нових голів РДА Києва – список
- Володимир Зеленський призначив 8 нових голів районних державних адміністрацій Києва.
- Кабмін погодив призначення кандидатів у квітні, але не всі кандидатури отримали підтримку президента.
У понеділок, 26 травня, кадрові зміни зачепили районні державні адміністрації міста Києва. Володимир Зеленський призначив 8 з 10 голів РДА.
Про це повідомляє 24 Канал з посилання на розпорядження, опубліковані на сайті Офісу президента.
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Що відомо про призначення нових голів РДА Києва
Згідно з розпорядженнями Зеленського, новими очільниками РДА міста Києва стали:
- Шевченківська РДА – Сазанович Олександр Романович;
- Соломʼянська РДА – Мовенко Сергій Олександрович;
- Святошинська РДА – Зантарая Георгій Малхазович;
- Подільська РДА – Наконечний Володимир Михайлович;
- Дніпровська РДА – Паладій Андрій Миколайович;
- Голосіївська РДА – Дунаєвська Софія Анатоліївна;
- Деснянська РДА – Бахматов Максим Ісанович;
- Дарницька РДА – Ковтунов Олександр Володимирович.
Зауважимо, перед цим Володимир Зеленський звільнив з посади голови Голосіївської РДА Сергія Садового, а Ірину Чечотку – з посади глави Солом'янської РДА.
Нагадаємо, що Кабмін погодив призначення нових голів районних адміністрацій столиці ще у квітні. Про саме рішення говорили ще з січня цього року. Зрештою президент погодив не всі кандидатури. Крісла голів РДА Києва не отримали Сергій Лазарєв, який мав очолити Дарницьку РДА і Ігор Кравченко, який мав стати головою Солом'янської РДА.