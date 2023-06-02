Іде бій: РДК показали відео з "рідних просторів", а "Легіон Свободи" – свій танк на Бєлгородщині

2 червня 2023, 09:55
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Джерело:

"Свобода Росії"

Російські добровольці РДК та легіону "Свобода Росії" продовжують рейд на території Бєлгородської області. Вранці 2 червня бійці опублікували нові кадри зі своєї операції.

Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" 1 червня повідомили, що почали "другий етап" операції на території Бєлгородщини. Нині бійці проводять рейд поблизу села Нова Таволжанка, що у Шебекінському районі. 

До теми У російському інформпросторі "тривожно" через рейди РДК і війну з Україною, – ISW

"Доброго ранку з нашої Батьківщини"

Російські добровольці оприлюднили декілька кадрів з рейду на території Бєлгородщини. Зокрема, бійці РДК опублікували кадри, як добровольці їдуть "рідними просторами" на бойовій броньованій машині. 

Бійці РДК у Бєлгородській області: дивіться відео

Легіон "Свобода Росії" повідомив, що нині ідуть бої у селі Нова Таволжанка. У мережі вони опублікували світлину танка з біло-синьо-білим прапором "Вільної Росії". 

Доброго ранку з нашої Батьківщини! Продовжуємо боротьбу!
– підписали світлину бійці. 


Танк добровольців у селі Нова Таволжанка / Фото "Свобода Росії"

Момент бою легіонерів у Новій Таволжанці також опублікували у мережі. 

Бій легіону "Свобода Росії": дивіться відео

На Бєлгородщині було "тривожно": що відомо про рейд 1 червня

  • У четвер, 1 червня, бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" повідомили, що почали "другий етап" операції на території Бєлгородської області. Пропагандисти повідомили, що буцімто на кордоні відбувся танковий бій
  • У паніці російське МВС оголосило план "Фортеця". Він передбачає особливий стан для співробітників правоохоронних органів. Його застосовують, щоб запобігти захопленню об'єктів органів внутрішніх справ і військ.
  • Проте план МВС провалився. Добровольці повідомили, що "накрили" правоохоронців із РСЗВ "Град", коли ті були у будівлі МВС у Шебекіно. У РДК зазначили, що допомогли їм у цьому місцеві жителі. 
  • Після обстрілу будівлі МВС виникла масштабна пожежа. У Шебекіно розпочалася справжня паніка, а різні установи почали палити документацію просто посеред вулиць міста. 
  • Виникла пожежа й на заводі "Монокристал" та у багатоповерхівці у Шебекіно. Пропагандисти заявили, що загоряння сталися буцімто унаслідок обстрілу. 

Автор: Анжеліка Байбак