Іде бій: РДК показали відео з "рідних просторів", а "Легіон Свободи" – свій танк на Бєлгородщині

Російські добровольці РДК та легіону "Свобода Росії" продовжують рейд на території Бєлгородської області. Вранці 2 червня бійці опублікували нові кадри зі своєї операції.

Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" 1 червня повідомили, що почали "другий етап" операції на території Бєлгородщини. Нині бійці проводять рейд поблизу села Нова Таволжанка, що у Шебекінському районі.

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"Доброго ранку з нашої Батьківщини"

Російські добровольці оприлюднили декілька кадрів з рейду на території Бєлгородщини. Зокрема, бійці РДК опублікували кадри, як добровольці їдуть "рідними просторами" на бойовій броньованій машині.

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Легіон "Свобода Росії" повідомив, що нині ідуть бої у селі Нова Таволжанка. У мережі вони опублікували світлину танка з біло-синьо-білим прапором "Вільної Росії".

Доброго ранку з нашої Батьківщини! Продовжуємо боротьбу!

– підписали світлину бійці.



Танк добровольців у селі Нова Таволжанка / Фото "Свобода Росії"

Момент бою легіонерів у Новій Таволжанці також опублікували у мережі.

Бій легіону "Свобода Росії": дивіться відео

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