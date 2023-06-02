Іде бій: РДК показали відео з "рідних просторів", а "Легіон Свободи" – свій танк на Бєлгородщині
Джерело:"Свобода Росії"
Російські добровольці РДК та легіону "Свобода Росії" продовжують рейд на території Бєлгородської області. Вранці 2 червня бійці опублікували нові кадри зі своєї операції.
Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" 1 червня повідомили, що почали "другий етап" операції на території Бєлгородщини. Нині бійці проводять рейд поблизу села Нова Таволжанка, що у Шебекінському районі.
До теми У російському інформпросторі "тривожно" через рейди РДК і війну з Україною, – ISW
"Доброго ранку з нашої Батьківщини"
Російські добровольці оприлюднили декілька кадрів з рейду на території Бєлгородщини. Зокрема, бійці РДК опублікували кадри, як добровольці їдуть "рідними просторами" на бойовій броньованій машині.
Бійці РДК у Бєлгородській області: дивіться відео
Легіон "Свобода Росії" повідомив, що нині ідуть бої у селі Нова Таволжанка. У мережі вони опублікували світлину танка з біло-синьо-білим прапором "Вільної Росії".
Доброго ранку з нашої Батьківщини! Продовжуємо боротьбу!
– підписали світлину бійці.
Танк добровольців у селі Нова Таволжанка / Фото "Свобода Росії"
Момент бою легіонерів у Новій Таволжанці також опублікували у мережі.
Бій легіону "Свобода Росії": дивіться відео
На Бєлгородщині було "тривожно": що відомо про рейд 1 червня
- У четвер, 1 червня, бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" повідомили, що почали "другий етап" операції на території Бєлгородської області. Пропагандисти повідомили, що буцімто на кордоні відбувся танковий бій.
- У паніці російське МВС оголосило план "Фортеця". Він передбачає особливий стан для співробітників правоохоронних органів. Його застосовують, щоб запобігти захопленню об'єктів органів внутрішніх справ і військ.
- Проте план МВС провалився. Добровольці повідомили, що "накрили" правоохоронців із РСЗВ "Град", коли ті були у будівлі МВС у Шебекіно. У РДК зазначили, що допомогли їм у цьому місцеві жителі.
- Після обстрілу будівлі МВС виникла масштабна пожежа. У Шебекіно розпочалася справжня паніка, а різні установи почали палити документацію просто посеред вулиць міста.
- Виникла пожежа й на заводі "Монокристал" та у багатоповерхівці у Шебекіно. Пропагандисти заявили, що загоряння сталися буцімто унаслідок обстрілу.