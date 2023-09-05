Черга за вами: ветерани війни пояснили, що очікують від цивільних

Уже понад півроку триває повномасштабна війна. Втім, ветерани вже зараз повертаються до цивільного життя – хтось через поранення, а хтось через інші причини.

Військовим, які повертаються додому, потрібна допомога, аби знову почати жити повноцінно. І цивільні мають бути готові надати їм цю допомогу, заявили ветерани російсько-української війни у матеріалі 24 Каналу.

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Черга за вами

Людям, які повертаються з війни, часто дуже складно адаптуватися до мирного життя. Тривалий час вони перебували в екстремальних умовах, в яких тим не менш все просто: смерть і життя, свої і чужі. Тому, навіть повернувшись додому на кілька днів, військові можуть відчувати дискомфорт, зазначив ветеран Денис Квебек.

За його словами, тоді потрібно "включатися" суспільству. Завдання створити необхідні умови для адаптації військових до звичайного життя лягає на плечі цивільних.

Суспільство має взяти на себе відповідальність за солдата так само, як він взяв відповідальність за суспільство, коли ішов на війну,

– наголосив ветеран.

Військовослужбовець Андрій Гавриляк розповів, що, на жаль, не завжди громадяни готові проявити толерантність до військового, не завжди хочуть і не завжди намагаються його зрозуміти. Трапляються випадки, коли до поранених ставляться наче до психічно хворих. Усе через стереотип про те, що нібито з війни усі повертаються з психічними розладами.

Суспільство має зробити себе комфортним для ветеранів

Таку думку висловив інший ветеран російсько-української війни Масі Найєм. За його словами, не військові, які повернулися з фронту, мають підлаштовуватися під суспільство, а суспільство має ставати зручним для них.

Для цього, зокрема військовослужбовець, радить цивільним проконсультуватися з психологами. Аби вони могли бути корисними у процесі реабілітації ветеранів.

За словами Найєма, цивільні також мають з терпінням і розумінням ставитися до захисників, пам'ятаючи про їхній подвиг. Це зовсім не означає дозволяти їм робити все, що заманеться. Це про інше. Про визнання того, що вони – звичайні люди, які теж можуть робити помилки.

Україні завжди будуть потрібні військові

Військовослужбовець і юрист Масі Найєм вважає, що держава має бути зацікавленою у реабілітації військових. По-перше, повернути їх до повноцінного життя – означає зняти із себе додатковий тягар. А по-друге, опіка над захисниками – внесок у безпечне майбутнє для України.

Найєм зазначив, що Росія завжди буде готовою до війни, тому навіть після перемоги у цьому теперешньому кривавому протистоянні, Україна завжди потребуватиме військових. І, якщо певний час потреби у регулярному війську у понад мільйон осіб не буде, то після війни держава матиме потребу у військовому резерві. І аби було з кого його створити, вона вже зараз має думати, як забезпечити гідне життя та працездатність людям.