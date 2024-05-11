Unbroken Cities: Садовий розповів, які міста допомагають в реабілітації військових

За весь час війни Львів став притулком для багатьох біженців та військових, які проходять там реабілітацію. Зокрема, ініціатива Unbroken Cities Network, заснована у 2023 році задля підтримки і розвитку реабілітації в Україні, планує залучити до кінця року близько 60 міст та передавати країнам цінний досвід.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що Unbroken Cities Network планує залучити міста, які готові сьогодні допомагати Україні. Але найбільш цікаво, що у планах ініціативи – долучити до спільноти українські міста.

Дивіться також У Львові відкрили завод з виробництва протезів: Садовий поділився деталями

Ділитися досвідом з іншими

Андрій Садовий вважає, що українці повинні ділитися отриманим досвідом з іншими містами.

Ми знаємо краще, ніж будь-хто у світі, як виживати в складних умовах та перебудовувати свої міста під час атак. Цей досвід буде корисний для колег з Європу та світу,

– наголосив міський голова Львова.

Із ресурсами для Unbroken Cities допомагають західні партнери. Так, наприклад, місто Вільнюс виділило грант розміром 700 тисяч євро, тому один поверх львівського центру реабілітації присвячений Вільнюсу. Так само доєднуються Варшава та Фрайбург, а нещодавно була підписана угода з Осло.

Ці міста розглядають наразі серйозні проєкти, щоб допомогти Україні з ремонтом дитячих приміщень, адже діти також страждають від ракетних ударів і потребують реабілітації.

Unbroken Cities – це унікальна спільнота, що об'єднує людей, які розуміють реальність та знають, що майбутнє треба будувати сьогодні,

– підсумував Садовий.

Львів допомагає військовим та переселенцям