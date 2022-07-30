Музика незламності: Садовий показав неймовірне відео з реабілітаційного центру у Львові

У національному реабілітаційному центрі UNBROKEN, де допомагають постраждалим від війни, почала лунати музика. Приміщення львівського медичного закладу кожного дня наповнюються виконанням особливого музичного твору.

Мовиться про композицію, яку створив українець для австрійського музиканта, що втратив руку в Першій світовій війні. Неймовірне відео виконання опублікував мер Львова Андрій Садовий.

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Для підтримки та турботи про людей

Символічний тепер твір написав композитор Сергій Борткевич 100 років тому для відомого австрійського піаніста Пауля Вітгенштейна. У написанні нот було зроблено все, щоб для виконання на фортепіано було достатньо лише однієї руки. Проте такий підхід відкрив новий вимір і створив унікальний напрям класичної музики.

Сьогодні вона (композиція Борткевича – 24 канал) звучить у лікарні, де рятують українців, які постраждали від війни. Це символічна музика незламності. Ми створюємо екосистему UNBROKEN Ukraine для підтримки та турботи про людей, які постраждали від війни,

– написав Андрій Садовий.

Твір Борткевича для Вітгенштейна у центрі UNBROKEN: дивіться відео

Твір Борткевича для Вітгенштейна справді виконується в центрі UNBROKEN кожного дня. Це робитимуть щонайменше до 18 серпня.



Піаніст Пауль Вітгенштейн у 1919 році / Фото Google arts & culture

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