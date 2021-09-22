Реактивна артилерія тренувалася відбивати напад з кримського напрямку

Військові, які виконують бойові завдання на адміністративній межі з окупованим Кримом, провели тренування реактивної артилерії. Умовні стрільби вели по координатах від безпілотників.

Як повідомив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв, ураження наносили по піхоті та бронетехніці умовного противника. Його начебто розташували у другому ешелоні на відстані понад тридцять кілометрів.

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Тренування реактивної артилерії біля Криму

Тренувалися військові у обстановці, що максимально наближена до реальної. За легендою, перша хвиля наступу умовного противника зазнала поразки, потрапивши на мінні загородження.

Оператори безпілотних літальних апаратів виявили в його тилу резерви, що намагаються здійснити марш. За словами командувача Сергія Наєва, підняті за тривогою військовослужбовці, за лічені хвилини привели зброю в готовність.

Підрозділ швидко висунувся з району зосередження, здійснив марш, розгортання у районі вогневих позицій, наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження та зміну позицій,

– сказав генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як проходило тренування реактивної артилерії: дивіться потужне відео

Наймасштабніші військові навчання в Україні Rapid Trident

В Україні 20 вересня стартували військові навчання Rapid Trident – 2021.

Участь у них беруть представники Командування Сухопутних військ ЗСУ, оперативного командування "Схід", військові зі США та країн-партнерів.

Навчання відбуватимуться на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного.

Участь у навчаннях візьмуть 6 тисяч військових із 15 країн-партнерів.

Вони проходять одразу після масштабних білорусько-російських навчання "Захід-2021".

Повний текст публікації Командування об'єднаних сил

Розрахунки реактивних систем залпового вогню “Ураган” угрупування військ, яке виконує бойові завдання на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією АР Крим, провели умовні стрільби по координатах, що надаються операторами безпілотних літальних апаратів. Як повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, вогневе ураження наносилося по піхоті та бронетехніці умовного противника, що знаходиться у другому ешелоні на відстані понад тридцять кілометрів.

Тренування артилерійського підрозділу відбувалося на фоні обстановки, що максимально наближена до реальної. За легендою, перша хвиля наступу умовного противника зазнала поразки, потрапивши на мінні загородження. Своєю чергою оператори безпілотних літальних апаратів виявили в його тилу резерви, що намагаються здійснити марш з метою посилення передових загонів, – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв. За словами командувача, підняті за тривогою військовослужбовці, за лічені хвилини привели зброю в бойову готовність.

Підрозділ швидко висунувся з району зосередження, здійснив марш, розгортання у районі вогневих позицій, наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження та зміну позицій, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв. Як зазначив командувач, наша розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а у підрозділах, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України, щодня покращується навченість особового складу.

Разом переможемо!

Відділ зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України