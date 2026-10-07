Рекордні показники: Україна збила майже всі реактивні безпілотники цієї ночі

Сили оборони України особливо ефективно протидіяли реактивним безпілотникам у ніч на 7 жовтня. Ефективність ППО посилилась з низки причин.

Про це в ефірі 24 Каналу говорили з авіаційним експертом Богданом Долінцем. Вже відомо, що сили ППО знищили 38 з 46 реактивних безпілотників, які Росія запустила під час масованої атаки. Це особливо позитивний результат. Раніше показники були гіршими.

Чи знайшла Україна рішення проти реактивних безпілотників?

Як наголосив Долінець, близько тижня тому Сили оборони змінили свій підхід до роботи систем малої протиповітряної оборони. Це дало свій ефект.

Окрім цього, Україна отримує все більше додаткових засобів протидії реактивним безпілотникам. Йдеться, зокрема, про швидкісні дрони-перехоплювачі.

Не варто забувати і про автоматичні керовані турелі. Наразі вони в пілотному режимі працюють у Києві. Якщо говорити про масштабування, то кілька сотень одиниць такої зброї потрібно для прикриття Києва,

– зазначив Долінець.

Україна збиває більше реактивних безпілотників: дивіться відео 24 Каналу

Не варто забувати, що ефективність протидії повітряним загрозам залежить від наявності озброєнь у малих групах ППО. Йдеться як про ПЗРК, так і про інші зенітні засоби для мобільних вогневих груп.

Додамо, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна підписує нові контракти на постачання систем ППО та ракет до них. Також будуть додаткові рішення, деталі щодо яких ще не розголошували.