Реактивні БпЛА намагаються атакувати Київ: чутно вибухи та роботу ППО

Ворог атакує Київ із повітря вночі 8 вересня, застосовуючи реактивні безпілотники. У столиці чутно звуки вибухів.

ППО відбиває обстріл російської армії. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Києва 8 вересня?

Повітряна тривога у Києві вночі 8 вересня тривала з різних причин – була загроза застосування ударних дронів, реактивних безпілотників та балістичних ракет щонайменше з двох напрямків, Брянська та Курська, як писали Повітряні сили. Столиця України опинилася під повітряними ударами одразу після закінчення режиму тиші, пов'язаного з візитом спецпосланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Після 1 ночі до Києва почали наближатися один за одним реактивні БпЛА. Прогриміла низка вибухів у столиці, чутно було роботу ППО. Також Повітряні сили писали про загрозу для різних населених пунктів Київської області, як-от Чабани, Українка, Васильків, Бориспіль, Бровари. Перед тим, ввечері 7 вересня, регіон вже постраждав від повітряної атаки росіян.

На момент публікації загроза для Києва та Київської області актуальна. Про ймовірні наслідки обстрілу влада інформації ще не надавала.

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Додамо, що на ніч 8 вересня є висока ймовірність ракетної атаки. Моніторингові спільноти попереджали про це, також уже відомо про кілька бортів стратегічної авіації Росії у небі, зокрема Ту-160. Атака БпЛА тим часом триває, Повітряні сили час від часу оголошують і про загрозу застосування балістики.