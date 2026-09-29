Чому реактивні дрони так складно збивати: авіаексперт назвав причину

Російські реактивні дрони стали викликом для української ППО. Їх реально збивати, але є кілька проблем, які сильно ускладнюють цей процес.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце. За його словами, головним викликом є надзвичайно висока швидкість апаратів. Йдеться про 400 – 650 кілометрів за годину. За одну хвилину безпілотник може подолати 8 кілометрів. Тому мобільні вогневі групи не встигають відреагувати та знищити ціль.

Чи можливо "гасити" сигнал таких безпілотників?

Як наголосив Долінце, зазвичай реактивні безпілотники летять на висоті 5 – 7 кілометрів. Це дає змогу ворогу бути фактично недосяжним для малих систем протиповітряної оборони. Також політ на таких висотах робить безпілотники значно менш чутливими до засобів РЕБ.

Інша важлива складова – такі безпілотники мають на борту Mesh-модеми. На висоті 5 – 7 кілометрів вони дають можливість передавати сигнал на відстань до 300 кілометрів. Як наслідок, такі безпілотники можуть мати не лише захищену навігацію та зв'язок. Ними можна ще й керувати безпосередньо під час атаки,

– зазначив Долінце.

Чому реактивні дрони складно збивати: дивіться відео 24 Каналу

Як протидіяти реактивним безпілотникам?

Експерт зазначив, що протидія цим безпілотникам така сама, як і проти крилатих ракет. Йдеться про наземні ЗРК, авіацію з ракетами "повітря – повітря" та деякі переносні зенітно-ракетні комплекси. Зараз українські виробники працюють над дронами-перехоплювачами, які зможуть вибивати реактивні БпЛА на таких швидкостях.

Як тільки Сили оборони зможуть вибивати до 80 – 90% таких дронів, росіяни почнуть працювати над збільшенням швидкості. Тому потрібно вже думати над протидією.

Ворог буде намагатися збільшити швидкість їхнього польоту до 700–800 км/год і наближатися до швидкості звичайних крилатих ракет. Також щодо складності перехоплення – варто пам'ятати, що такі безпілотники-ракети значно менші, ніж звичайні крилаті ракети. І це ускладнює їх виявлення,

– зазначив Долінце.

Додамо, щоб не витрачати дорогі ракети, українські розробники активно створюють власні реактивні перехоплювачі. Президент Володимир Зеленський вже підтвердив випробування чотирьох типів таких дронів. Зокрема, Wild Hornets розробляє апарат Sting S, який вже успішно протестували проти російського безпілотника "Герань-5".