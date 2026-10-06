БпЛА "Герань-4" став небезпечнішим для Києва: в ISW розкрили плани Росії

Російські війська почали застосовувати проти України оновлені ударні безпілотники типу "Герань-4" з новими системами навігації та російськими двигунами. Модернізовані апарати отримали спеціальні боєголовки, які вже пошкодили мости у Києві під час останніх атак.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про розгортання Росією модернізованих БпЛА для завдання максимальної шкоди українській інфраструктурі.

Спеціальне озброєння для руйнування мостів

Головне управління розвідки МО України встановило, що оновлена версія ударного дрона далекого радіуса дії оснащена, зокрема, новітніми компонентами автономної навігації. Мова про високоточний магнітоіндуктивний датчик американського виробництва. Також агресор модифікував компас і бойову частину.

Така модернізація дозволяє безпілотникам здійснювати автономне цілевказання в умовах придушення українськими засобами радіоелектронної боротьби. Окрім цього, в апаратах замінили китайські реактивні двигуни на аналоги власного виробництва, виготовлені у спеціальній економічній зоні "Алабуга".

Ключовою зміною стала поява кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження. Воно спроєктоване для ураження захищених споруд зі сталевого прокату та бетону, а також для завдання критичних ушкоджень вантовим мостам.

Аналітики зазначили, що останнім часом противник активізував застосування таких засобів по ключових транспортних артеріях Києва. Під ворожими ударами були Північний та Південний мости через Дніпро.

Модернізація розвідувальних платформ ворога

Паралельно з ударними дронами російські розробники оновлюють й розвідувальні безпілотники. Військовослужбовці 8-го армійського корпусу України перехопили новий розвідувальний дрон "Молнія-13". Він тепер має чотири двигуни та в півтора раза перевищує габарити попередніх версій.

Аналітики вважають, що Росія прагне розширити випуск та підвищити маневровість БпЛА, щоб критично уразити українську енергетику та логістику восени, напередодні зимової ударної кампанії.

Росія може мати намір розгорнути нові, більш стійкі та небезпечні варіанти своїх ударних безпілотників, перш ніж Україна зможе розробити ефективні контрзаходи,

– додали в ISW.

Росія дісталась й до мостів в інших містах України. Нагадаємо, 6 жовтня стало відомо, що окупанти здійснили атаку по одному з мостів через Дніпро у Запоріжжі. Внаслідок удару постраждали п'ятеро людей. Рух мостом тимчасово перекривали.