Росіяни вигадали, буцімто реактивні "Шахеди" неможливо збити. Та це неправда.

Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на "Армію.Inform".

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Чи правда, що реактивні "Шахеди" не можна збити?

Ворог навмисне перебільшує власні сили, гіперболізує та спекулює. Реактивні "Шахеди" справді ускладнюють роботу ППО. Але вони не є невразливими.

Як пояснив Юрій Ігнат, реактивні "Шахеди" не є масовими – поки що це поодиноке використання. До того ж вони не змінюють ситуацію на фронті, оскільки їхня кількість і ефективність неспівмірні з розмірами втрат самої Росії.

Реактивна тяга означає лише трохи інший тип траєкторії. А українська ППО гнучка й адаптується до нових загроз швидше, ніж Росія встигає придумати нові "страшилки".

Якщо Росія каже, що це "аналоговнєт", значить це або погано працює, або вже знищено,

– підкреслили в "Армії.Inform".

Для чого росіяни пишуть про чергову "диво-зброю":

щоб створити ілюзію переваги, якої не існує;

щоб вплинути на емоції українців, посіяти тривогу та зневіру;

щоб пояснити власному населенню, чому вони досі не захопили Україну;

щоб прикрити власні втрати.

До слова, моніторингові спільноти зауважили: одна з хвалених ракет "Кинджал", якими Росія тероризує Хмельницьку область 4 серпня, впала в полі.