"Реактивні понти": розбито російську пропаганду про новітні невразливі "Шахеди"
- Російська пропаганда перебільшує можливості реактивних "Шахедів".
- Росія прагне створити ілюзію переваги, вплинути на емоції українців та прикрити власні втрати, поширюючи міфи про "диво-зброю".
Росіяни вигадали, буцімто реактивні "Шахеди" неможливо збити. Та це неправда.
Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на "Армію.Inform".
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Чи правда, що реактивні "Шахеди" не можна збити?
Ворог навмисне перебільшує власні сили, гіперболізує та спекулює. Реактивні "Шахеди" справді ускладнюють роботу ППО. Але вони не є невразливими.
Як пояснив Юрій Ігнат, реактивні "Шахеди" не є масовими – поки що це поодиноке використання. До того ж вони не змінюють ситуацію на фронті, оскільки їхня кількість і ефективність неспівмірні з розмірами втрат самої Росії.
Реактивна тяга означає лише трохи інший тип траєкторії. А українська ППО гнучка й адаптується до нових загроз швидше, ніж Росія встигає придумати нові "страшилки".
Якщо Росія каже, що це "аналоговнєт", значить це або погано працює, або вже знищено,
– підкреслили в "Армії.Inform".
Для чого росіяни пишуть про чергову "диво-зброю":
- щоб створити ілюзію переваги, якої не існує;
- щоб вплинути на емоції українців, посіяти тривогу та зневіру;
- щоб пояснити власному населенню, чому вони досі не захопили Україну;
- щоб прикрити власні втрати.
До слова, моніторингові спільноти зауважили: одна з хвалених ракет "Кинджал", якими Росія тероризує Хмельницьку область 4 серпня, впала в полі.