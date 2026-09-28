Серйозні показники: скільки реактивних дронів збиває Україна

Україна працює над дронами-перехоплювачами, які зможуть знищувати реактивні безпілотники. Вже є прогрес в цьому напрямку. Кількість збитих реактивних БпЛА не така й мала, хоч і має бути більшою.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, ситуація з реактивними дронами не є чимось новим. Фактично кожні кілька місяців з'являється новий вид зброї, який дає перевагу одній зі сторін. Вже через кілька місяців придумують протидію таким засобам.

Скільки реактивних безпілотників збиває Україна?

Як наголосив Тимочко, станом на зараз українські захисники вийшли на серйозні показники. Вони збивають близько 50% реактивних безпілотників. Важливо довести цей показник принаймні до 80 – 90%. І тут мають допомогти саме дрони-перехоплювачі. Важливо створити саме такий засіб, який буде дешевий у виробництві та допоможе ефективно збивати саме реактивні безпілотники.

Такі дрони-перехоплювачі мусять мати як мінімум таку ж швидкість. Плюс ще умовних 100 кілометрів у запасі,

– зазначив Тимочко.

Тимочко розповів про прогрес у збитті реактивних дронів: дивіться відео 24 Каналу

Крім цього, радіус дії наших апаратів обмежений кількома десятками кілометрів. Тому вони повинні бути достатньо швидкими, щоб наздогнати та ліквідувати ціль. І їх має бути достатньо багато.

Нагадаємо, кілька десятків компаній в Україні вже працюють над створенням таких дронів-перехоплювачів. Важливо, що вже є приклади, як такі безпілотники знищували російські реактивні БпЛА. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна зможе масово застосовувати дрони-перехоплювачі вже за кілька місяців.