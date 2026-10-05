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24 Канал Новини України Україна почала збивати реактивні "Шахеди" з турелей, – ПС
5 жовтня, 13:15
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Оновлено - 13:23, 5 жовтня

Україна почала збивати реактивні "Шахеди" з турелей, – ПС

Данило Жоров

Росія останніми тижнями атакує українські міста реактивними безпілотниками. Україна активно шукає спосіб протидії новим дронам.

Одним із таких засобів стали турелі. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону. 

Що відомо про турелі?

Ігнат розповів, що росіяни запускають по Україні як звичайні "Шахеди", так і реактивні. За його словами, останні дві ночі окупанти використовували по майже 50 реактивних дронів. Речник повідомив, що вже є перші збиття БпЛА "Герань-5" із роботизованих турелей, які зараз ставлять, зокрема, і на мостах.

Є вже збиття навіть реактивних БпЛА, навіть "Герань-5” з тих самих турелей… Застосування інноваційних технологій – штучного інтелекту – виключило людську помилку. У збитті використовується саме машинний зір. Штучний інтелект дозволяє працювати навіть по реактивних БпЛА, 
– заявив Ігнат. 

Проте він зауважив, що їхній радіус роботи є обмеженим, оскільки турелі використовують кулемет як основний засіб збиття. 

Нагадаємо, що президент України повідомляв, що у Києві вже встановили 12 таких турелей для знищення російських реактивних БпЛА. Також ці системи розгорнуть на Київщині вже незабаром. 

Окрім того, Зеленський розповів, що Росія змінює тактику атаки. Військові країни-агресорки застосовують якомога більше реактивних безпілотників та балістики замість звичайних "Шахедів". 

Наразі Українська протиповітряна оборона перехоплює близько 85 – 92% звичайних дронів. Водночас ефективність збиття реактивних безпілотників значно нижча і становить, орієнтовно, 50-70%.

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