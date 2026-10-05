Україна почала збивати реактивні "Шахеди" з турелей, – ПС

Росія останніми тижнями атакує українські міста реактивними безпілотниками. Україна активно шукає спосіб протидії новим дронам.

Одним із таких засобів стали турелі. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Що відомо про турелі?

Ігнат розповів, що росіяни запускають по Україні як звичайні "Шахеди", так і реактивні. За його словами, останні дві ночі окупанти використовували по майже 50 реактивних дронів. Речник повідомив, що вже є перші збиття БпЛА "Герань-5" із роботизованих турелей, які зараз ставлять, зокрема, і на мостах.

Є вже збиття навіть реактивних БпЛА, навіть "Герань-5” з тих самих турелей… Застосування інноваційних технологій – штучного інтелекту – виключило людську помилку. У збитті використовується саме машинний зір. Штучний інтелект дозволяє працювати навіть по реактивних БпЛА,

– заявив Ігнат.

Проте він зауважив, що їхній радіус роботи є обмеженим, оскільки турелі використовують кулемет як основний засіб збиття.

Нагадаємо, що президент України повідомляв, що у Києві вже встановили 12 таких турелей для знищення російських реактивних БпЛА. Також ці системи розгорнуть на Київщині вже незабаром.

Окрім того, Зеленський розповів, що Росія змінює тактику атаки. Військові країни-агресорки застосовують якомога більше реактивних безпілотників та балістики замість звичайних "Шахедів".

Наразі Українська протиповітряна оборона перехоплює близько 85 – 92% звичайних дронів. Водночас ефективність збиття реактивних безпілотників значно нижча і становить, орієнтовно, 50-70%.