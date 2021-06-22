Знущання і насмішка, – у Лукашенка обурені через санкції Євросоюзу

У Міністерстві закордонних справ Білорусі відреагували на санкції, які запровадив Євросоюз проти режиму Олександра Лукашенка. Там вважають, що нібито ЄС тисне на суверенну державу.
У реакції МЗС зазначили, що західні партнери у такий спосіб "вдаються до ворожих дій". Однак суттєвої чіткої реакції або виправдання, окрім емоційних висловлювань, білоруська влада так і не оприлюднила.
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"Заява керівництва Євросоюзу має вигляд відвертого знущання, насмішки над логікою і здоровим глуздом", – заявили у МЗС
Там додали, що санкції негативно впливають саме на інтереси громадян, адже вони є контрпродуктивними.
Ні про який їхній точковий або розумний характер апріорі не може бути й мови. Бачимо, що і в ЄС це усвідомлюють. При цьому продовжують цілеспрямовані деструктивні дії проти населення, щоб, нібито, "висушити режим фінансово,
– запевнили у відомстві.
У МЗС Білорусі обурені та зазначили, що Євросоюз навмисно "розкручує санкційну спіраль, вибиратися з якої всім сторонам все складніше".
Санкції ЄС проти режиму Лукашенка: коротко
- Новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка ухвалили 21 червня.
- Відомо, що у санкційному списку опинилися члени сім'ї самопроголошеного президента. Також є низка юридичних осіб.
- Під санкціями тепер і великі білоруські компанії. Додамо, що напередодні проти режиму Лукашенка запровадили санкції і США.