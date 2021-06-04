150 тисяч доларів за загиблого: Україна не погодилася на пропозицію Ірану щодо компенсацій

У Києві відбулись переговори щодо розслідування збиття українського літака над Тегераном. Іранська сторона запропонувала виплатити українським родинам жертв по 150 тисяч доларів. В МЗС України кажуть, спочатку потрібно встановити справедливість.

Про це повідомив речник міністра закордонних справ України Олег Ніколенко. Офіційний Київ вимагає встановити всі обставини того, як збили літак МАУ. Лише опісля можна вести мову про компенсації.

До теми Катастрофа літака МАУ: Іран пропонує по 150 тисяч доларів українським родинам жертв

Спочатку потрібно встановити всі обставини збиття літака

Безумовно, питання виплати компенсацій – важливий елемент цього процесу. У той же час, йому повинні передувати встановлення всіх обставин збивання Іраном літака і притягнення винних до відповідальності. Тільки після цього можна говорити про розмір грошових виплат,

– розповів Ніколенко.

Щодо суми компенсації, то, кажуть у МЗС, вона має визначатись в результаті домовленостей урядів усіх країн, громадяни яких загинули в авіатрощі. Україна очікує від Ірану виконання усіх домовленостей, яких досягли на попередніх раундах перемовин.

Іран пропонував по 150 тисяч доларів компенсації

Зазначимо, що раніше посольство Ірану в Україні повідомило про готовність виплатити родинам жертв по 150 тисяч доларів. Водночас Тегеран готовий обговорювати лише ті питання, які не підіймали раніше та які, начебто, не суперечать іранським законам.

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Літак авіакомпанії МАУ збили 2 ракетами над Тегераном 8 січня 2020. На борту були 176 осіб, не вижив ніхто. У лютому 2021 року Іран оприлюднив технічний звіт щодо катастрофи . Збиття літака визнали людською помилкою. Проте у Києві звіт розкритикували. Тегеран досі не надав відомостей про підозрюваних у справі.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу