"Useless": у Києві на авто ООН з’явилися протестні написи через їхню позицію щодо підриву ГЕС

На масштабний терористичний акт, що вчинила Росія, підірвавши Каховську ГЕС, в ООН відреагували привітанням з днем російської мови. Київський активіст також "привітав" ООН і розписав машини організації.

На кількох автівках ООН та ВООЗ, припаркованих у столиці України, з'явилися цікаві доповнення. Небайдужий киянин доклеїв до них напис "Useless", що в перекладі означає марний, непотрібний. Таким чином він заявив, що ООН не виконує жодних своїх прямих функцій.

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Цинізм ООН щодо підриву Каховської ГЕС

Написи на машинах організацій з'явилися 7 червня. На другий день після масштабного терористичного акту позашляховики ООН все ще стоять на стоянках у столиці. Тож киянин Йосип Гусак показав акцією, що ООН не "United", а "Useless".

Вчора в Україні Росія спричинила найбільшу техногенну катастрофу за останні десятиліття. Тисячі людей залишилися без даху над головою, усі потребували допомоги,

– написав Йосип Гусак.

Автор надписів додав, що не чинив вандалізму, а тільки висловив позицію щодо "корисності" ООН як організації.

Автомобілі ООН на стоянці у Києві / Фото Йосипа Гусака

Цинізм у реакції ООН на підрив Каховської ГЕС прокоментував і секретар РНБО Олексій Данілов.

"Терористичний акт здійснила країна, яка вже понад 460 днів веде відкриту війну проти нашої незалежності. Наголошувати про такий день – у світі відбувається не зовсім те, що мало б відбуватись, якщо ми говоримо про совість, справедливість та інші речі", – заявив він.

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Аукціон літери "U" з надпису

Історія з написами фотографіями не закінчилася. Згодом активіст оголосив про збір на ЗСУ. Для того ж, щоб зібрати гроші, він продаватиме ті літери з напису, що лишилися в нього.

У мене тут є декілька букв U від Useless. Давайте доведемо, що U більш корисне ніж UN. Виставляю одну з букв на аукціон. Хто запропонує найбільшу суму, отримає її та надруковане фото,

– написав киянин.

Аукціон завершиться 8 червня о 20:00.

Ставлення ООН до війни в Україні