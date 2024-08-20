Є побоювання: що криється за реакцією Північної Кореї на Курську операцію

Північна Корея, яка відкрито підтримує путінський режим й постачає Росії зброю, засудила Курську операцію ЗСУ, назвавши її "актом терору". А також звинуватила США нібито у передачі Україні "астрономічної" кількості летальної зброї.

У розмові з 24 Каналом кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський пояснив, чому Пхеньян зробив цинічну заяву щодо Курської операції та назвав Україну "країною з маріонетковим режимом, яка здійснила терор".

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"Вісь зла" боїться перелому у війні

Як зазначив експерт-міжнародник, реакція Північної Кореї на Курську операцію вкотре продемонструвала, що режим Кім Чен Ина є маріонетковим режимом Китаю. Реакція КНДР може буди пов'язана не тільки з наступальними діями Сил оборони на Курському напрямку. Вочевидь є побоювання, що може статися перелом на цій війні та в інших.

Зокрема, країни НАТО збільшують присутність у районі Тихого океану, що невигідно Китаю, Північній Кореї, які націлюються проти своїх сусідів.

Пекіну не подобається, що Тайвань бореться за свою самостійність. Заяви КНДР можуть бути націлені проти Південної Кореї та Японії,

– зазначив Желіховський.

За його словами, Китай та КНДР вважають Тайвань, Південну Корею та Японію маріонетками Сполучених Штатів. Судячи з їхньої логіки та парадигми бачення світу, це також стосується європейських країн.

Європейські сили з'являються у Тихому океані, що також не подобається Китаю. Тому Пекін у маріонетковому режимі дає завдання КНДР озвучувати провокативні заяви. Так само це робить самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко, виконуючи забаганки Владіміра Путіна.