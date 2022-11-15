"Зеленський радіє, а у нас що": росіян "порвало" після промови президента України на G20

Володимир Зеленський виступив перед лідерами країн Великої двадцятки. Реакція росіян не змусила себе довго чекати – вони написали чимало недолугих та кумедних коментарів, у яких бідкались та нарікали на свою державу.

У вівторок, 15 листопада, глава нашої держави виступив на саміті G20 в Індонезії, де озвучив ряд важливих для України тез перед світовою спільнотою. Попереджаємо, у цьому огляді реакцій 24 каналу, буде дуже багато невдоволених росіян, яких зачепив виступ Зеленського.

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Як відреагували росіяни на "Мінськ"

Під час своєї промови Зеленський зазначив що "Мінська-3" не буде – тобто Україна не вестиме перемовини з Росією та сяде стіл переговорів тоді, коли держава-окупантка повністю виведе свої війська з наших земель. Це єдина формула, яка гарантує мир, на думку Зеленського.

Громадяни ворожої держави писали, що їм зараз і так не до "Мінська", бо перемог путінських солдатів нема, а сідати за стіл перемовин, коли ти у слабкій позиці та начебто маєш "другу армію у світі" якось соромно.



Росія не готова до перемовин, бо програє на фронті / Скриншот з телеграм-каналу ворожої держави

Окрім того, було дуже багато осіб, яким просто не вгодив Зеленський – не зрозуміло чому. Такі росіяни писали, що в нашого президента "щось не так" з футболкою або вони просто його ненавидять. Ну, має це, щонайменше, дуже недолугий вигляд.

Громадянам ворожої держави не вгодила футболка Зеленського

Також росіяни писали, що "не розуміють, до чого докотилися", закликали до насилля та заявляли, що "Зеленський спільно з Лавровим програв війну" – що це означає, напевно, ніхто адекватний не пояснить.



Бідкання та ниття росіян / Скриншот з телеграму

Громадяни Росії невдоволені через "здачу Херсона"

Найбільше коментарів у ворожих пабліках було про те, що окупанти накивали п'ятами з правого берега Херсонщини та через це підважилась "велич Росії". Зокрема громадяни держави-загарбниці писали таке:

"Неважливо, чи вони (ЗСУ – 24 канал) туди зайшли з боєм, але того факту, що Росія звалила, уже вистачить";

"Місто було залишене";

"Факт є фактом – місто покинули";

"Місто кинули. Всі пральні машинки вкрали. Все пи*да";

"Для чого було приєднувати Херсон, якщо його не вигідно утримувати".

Ниття росіян через "здачу" Херсона: дивіться скриншоти з ворожих телеграм-каналів (є нецензурна лексика, 18+)

Було також чимало тих, які погрожували Україні та казали, що "Расія іщо вєрньотца", однак навряд на них слід зважати. Кумедно, що серед таких коментарів з'явилось "попередження" про те, що "Увага! У бесіді нацисти".



Росіяни визнали, що є нацистами / Скриншот з ворожого пабліка

Натяки на "притомність" у російських чатах

Варто також відзначити, що були серед окупантів, які відбивали проблиски "адекватного мислення" та певної надії. Вочевидь, для тих окупантів, що писали: "Зеленський молодець, грандіозно", – це було можливістю якось убезпечити себе від відповідальності, коли Україна остаточно переможе в цій війні. Однак декілька коментарів росіян, вочевидь, не врятують – потрібно було виходити на мітинги та боротися проти диктатора Путіна.

Нагадаємо, особливо нікчемними та жалюгідними є російські солдати. Жителька зі звільнених територій Херсонщини розповіла, що один зі загарбників вдерся у її будинок та вимагав код від мультиварки. Солдат подумав, що це сейф.

Варте уваги – промова Зеленського на саміті Великої двадцятки: дивіться відео