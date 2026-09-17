Санкційний законопроєкт Ґрема: чому Кремль, Пекін та Нью-Делі залишилися незадоволеними

У Росії, Китаї та Індії негативно відреагували на схвалення Палатою представників США законопроєкту про санкції імені сенатора Ліндсі Ґрема, який передбачає мита до 100% за купівлю російських енергоносіїв. Москва назвала документ недружньою акцією, тоді як Пекін та Нью-Делі заявили про намір захищати власні економічні інтереси.

Відповідні позиції країн висловили їхні представники.

Що відомо про ставлення Росії та Китаю до санкційного пакету?

Під час брифінгу речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва уважно спостерігає за проходженням документа в американському парламенті. За його словами, запровадження додаткових обмежень лише ускладнить пошук шляхів для мирного врегулювання війни проти України.

Зі свого боку речник МЗС Китаю Го Цзякунь підкреслив, що економічна та торгова співпраця Пекіна з іншими державами не повинна зазнавати тиску чи втручання з боку третіх сторін. У відомстві наголосили, що виступають проти односторонніх обмежувальних заходів, які не мають підстав у міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН.

Індія готує заходи для захисту власної торгівлі

Представники МЗС Індії зазначили, що взяли до відома рішення американських законодавців, однак країна продовжуватиме закуповувати енергоносії у різних постачальників із урахуванням ринкової динаміки. Нью-Делі вже висловив занепокоєння американським партнерам щодо можливого погіршення двосторонніх відносин.

"Індійська сторона також чітко заявила про свою рішучість вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх торговельних та економічних інтересів", – передає позицію відомства агентство Reuters.

Що передбачає оновлений законопроєкт Ґрема

Документ, розроблений республіканцем Ліндсі Ґремом та демократом Річардом Блюменталем, здобув підтримку 119 співавторів з обох палат Конгресу США. Після узгодження з Білим домом санкційний механізм переглянули: замість першочергового переліку з понад 60 країн мита від 0% до 100% загрожують п'яти найбільшим імпортерам нафти та п'яти покупцям російського газу.

Окрім цього, на прохання Дональда Трампа до тексту документа додали розширені обмежувальні заходи проти Ірану та військового крила Хезболли. Остаточні тарифні ставки щодо кожної окремої держави визначатиме торговий представник США після остаточного підписання закону президентом.

Реакція в Україні та голосування в Конгресі США

Як вже повідомлялося на нашому сайті, у Верховній Раді України привітали рішення американських законодавців. Голова парламенту Руслан Стефанчук підкреслив, що ухвалення документа переводить санкційний тиск на здатність росії фінансувати війну у площину конкретних дій.

Раніше ми також розповідали, що під час голосування в Палаті представників США законопроєкт S.2567 підтримали 262 конгресмени, що поклало край тривалій паузі у рішучих кроках Вашингтона щодо стримування агресії.