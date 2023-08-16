Звільнення Урожайного, атака Росії на порт Дунаю: хронологія 539 дня війни
Росія далі намагається захопити Україну, проте ЗСУ потужно протистоять ворогу. Захисники продовжують відвойовувати нашу землю.
Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному напрямку – читайте у тексті 24 Каналу.
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08:11 Українська армія звільнила селище Урожайне, що у Волноваському районі Донецької області. Розташований цей населений пункт поблизу Старомайорського на захід від річки Мокрі Яли.
Розташування селища Урожайного: дивіться на карті від DeepState
07:55 У Генштабі констатували, що лише за минулу добу на фронті загинуло 650 окупантів. Загалом ЗСУ ліквідували 255 570 загарбників від початку повномасштабного вторгнення.
Актуальна статистика щодо втрат ворога станом на 16 серпня / Картинка Генштабу
07:46 Міжнародне видання CNN оприлюднило ексклюзивні кадри атаки СБУ на Кримський міст 17 липня.
Удар по Кримському мосту: дивіться відео
Як росіяни напали на судно "Сукра Окан": дивіться відео00:06 Олексій Данілов відреагував на заяву глави канцелярії НАТО Стіана Єнссена, що Україна може увійти у НАТО, якщо віддасть Росії тимчасово окуповані території. Секретар РНБО назвав ці слова вкидом.