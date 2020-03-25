Реакція на продовження карантину: майже чверть компаній зменшуватимуть зарплату, – опитування

В Україні загальнонаціональний карантин продовжили до 24 квітня. Майже половина компаній Європейської бізнес асоціації вже зафіксували від 20 до 50% втрат від доходів. Чверть компаній планують зменшити працівникам розмір зарплати.

Про негативний вплив карантину в Україні на економіку свідчать результати опитування, яке провела Європейська бізнес асоціація.

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Асоціація розуміє безпрецедентність ситуації з коронавірусом, яка наразі склалась у всьому світі. А також важливість запобіжних заходів задля стримання поширення вірусу та підтримки здоров’я громадян,

– йдеться в повідомленні.

Організація провела експрес-опитування підприємців, щоб з’ясувати, як вже вплинув карантин на їхній бізнес та якою буде реакція на його продовження.

Як вже відреагував бізнес

майже половина компаній (48%) вже зафіксувала від 20% до 50% втрат від доходів;

16% прийняли рішення про зміну заробітної плати персоналу;

а 14% – про скорочення штату.

Що планують змінювати компанії

23% планують зменшувати заробітну плату працівників;

17% – скорочувати штат;

6% – частково закривати бізнес;

водночас 23% не планують жодного скорочення чи зменшення;

31% – шукатимуть нові ніші для розвитку.

Карантин вже має вплив на економіку. А зважаючи на його продовження до 24 квітня ситуація погіршуватиметься. Про це заявила виконавча директорка ЄБА Анна Дерев’янко.

"Адже запас міцності в компаній починає закінчуватись, а у малого бізнесу – його немає вже", – наголосила Дерев’янко. Та додала, що разом з порятунком життів варто думати й про порятунок економіки.

Що відомо про Європейську бізнес асоціацію? Організація міжнародного бізнесу в Україні, неприбуткове об'єднання юридичних осіб, заснована в 1999 році. Об'єднує понад тисячу європейських, українських та міжнародних компаній. Має регіональні офіси у Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.

Важливо! Уряд зібрався 25 березня на позачергове засідання. На ньому прийняли рішення ввести на території всієї країни режим надзвичайної ситуації. Крім того, до 24 квітня продовжили загальнонаціональний карантин.