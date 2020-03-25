22:07
25 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Реакція на продовження карантину: майже чверть компаній зменшуватимуть зарплату, – опитування

      - Читать новость на русском
      Через продовженя карантину 25%компаній планують зниження зарплат / pmg.ua

      В Україні загальнонаціональний карантин продовжили до 24 квітня. Майже половина компаній Європейської бізнес асоціації вже зафіксували від 20 до 50% втрат від доходів. Чверть компаній планують зменшити працівникам розмір зарплати.

      Про негативний вплив карантину в Україні на економіку свідчать результати опитування, яке провела Європейська бізнес асоціація.

      Читайте також Ми не знаємо, скільки це триватиме, – Шмигаль про пандемію та економічну кризу

      Асоціація розуміє безпрецедентність ситуації з коронавірусом, яка наразі склалась у всьому світі. А також важливість запобіжних заходів задля стримання поширення вірусу та підтримки здоров’я громадян,
      – йдеться в повідомленні.

      Організація провела експрес-опитування підприємців, щоб з’ясувати, як вже вплинув карантин на їхній бізнес та якою буде реакція на його продовження.

      Як вже відреагував бізнес

      • майже половина компаній (48%) вже зафіксувала від 20% до 50% втрат від доходів;
      • 16% прийняли рішення про зміну заробітної плати персоналу;
      • а 14% – про скорочення штату.

      Що планують змінювати компанії

      • 23% планують зменшувати заробітну плату працівників;
      • 17% – скорочувати штат;
      • 6% – частково закривати бізнес;
      • водночас 23% не планують жодного скорочення чи зменшення;
      • 31% – шукатимуть нові ніші для розвитку.

      Карантин вже має вплив на економіку. А зважаючи на його продовження до 24 квітня ситуація погіршуватиметься. Про це заявила виконавча директорка ЄБА Анна Дерев’янко.

      "Адже запас міцності в компаній починає закінчуватись, а у малого бізнесу – його немає вже", – наголосила Дерев’янко. Та додала, що разом з порятунком життів варто думати й про порятунок економіки.

      Що відомо про Європейську бізнес асоціацію? Організація міжнародного бізнесу в Україні, неприбуткове об'єднання юридичних осіб, заснована в 1999 році. Об'єднує понад тисячу європейських, українських та міжнародних компаній. Має регіональні офіси у Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.

      Важливо! Уряд зібрався 25 березня на позачергове засідання. На ньому прийняли рішення ввести на території всієї країни режим надзвичайної ситуації. Крім того, до 24 квітня продовжили загальнонаціональний карантин.

      Коронавірус в Італії: епідемія в Ломбардії спадає, але загальна смертність досі висока
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Статистика Зарплата Гроші Бізнес
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 У світі є дещо страшніше за коронавірус
      Олекса Коба
      сьогодні , 21:47 Битва з коронавірусом: чи реальні мрії Трампа відкрити США до Великодня
      Анатолій Максимов
      сьогодні , 11:00 Інноваційний сервіс для бізнесу, що може замінити Skype for Business
      24 березня , 10:00 Авто в кредит – дешевше, ніж за повну вартість
      сьогодні , 21:30 Коронавірус – жадібність, тупість і нерозсудливість: шокуючі випадки у світі
      Іван Яковина
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук