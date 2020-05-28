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Об'єднати кухню з вітальнею: названі переваги та недоліки

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Ремонт у квартирі
Об'єднання вітальні з кухнею зробити житло просторішим / gearbestblog

Останнім часом досить часто у квартирах об'єднують кухонну і вітальню зони. Це дозволяє розширити житловий простір.

Однак перед початком ремонту, необхідно оцінити всі плюси і мінуси такого перепланування, пише dom.ria.

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Переваги

  • розширення простору, якого часом недостатньо не тільки для розміщення всього необхідного, але і для проведення часу сім'єю;
  • можливість розмістити більше меблів, техніки і місць для зберігання;
  • демонтаж стіни наповнить приміщення світлом і повітрям;
  • місце для просторої обідньої зони;
  • велика кухня-вітальня виглядатиме значно стильнішою і затишнішою, ніж крихітне приміщення.

Об'єднання кухні і вітальні дозволить вмістити більше меблів / Фото remoo

Мінуси об'єднання

  • дозвіл для об'єднання кімнат;
  • для перепланування знадобиться частковий або повний демонтаж, що тягне за собою складні ремонтні роботи;
  • кухонні запахи будуть проникати в вітальню, це питання не вирішить навіть потужна витяжка;
  • шум під час готування (міксер, блендер, витяжка і ін.) буде доноситися в зону відпочинку;
  • швидке забруднення (крихти, краплі і т.д.) об'єднаної зони;
  • зонування знадобиться для комфортного проживання після перепланування;
  • додаткове освітлення.

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Пастельні відтінки зроблять приміщення стильним і просторим / Фото houzz

Що потрібно врахувати

  1. розташування комунікацій (газ, світло, вентиляція та ін);
  2. підбір якісних і практичних оздоблювальних матеріалів;
  3. гамма кольорів повинна поєднуватися у всій зоні;
  4. підбір вбудованої техніки, кухонного гарнітура і м'яких меблів;
  5. додаткові джерела світла.

Перед ремонтом варто ретельно спланувати хід дій і скласти дизайн-проєкт. Це допоможе уникнути помилок під час перепланування і розчарування в остаточному результаті.

Автор: Наталя Бережна
Теги: Ремонт Вторинний ринок нерухомості Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини ринку нерухомості Ремонт і дизайн Нерухомість
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