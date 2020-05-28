Об'єднати кухню з вітальнею: названі переваги та недоліки
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Останнім часом досить часто у квартирах об'єднують кухонну і вітальню зони. Це дозволяє розширити житловий простір.
Однак перед початком ремонту, необхідно оцінити всі плюси і мінуси такого перепланування, пише dom.ria.
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Переваги
- розширення простору, якого часом недостатньо не тільки для розміщення всього необхідного, але і для проведення часу сім'єю;
- можливість розмістити більше меблів, техніки і місць для зберігання;
- демонтаж стіни наповнить приміщення світлом і повітрям;
- місце для просторої обідньої зони;
- велика кухня-вітальня виглядатиме значно стильнішою і затишнішою, ніж крихітне приміщення.
Об'єднання кухні і вітальні дозволить вмістити більше меблів / Фото remoo
Мінуси об'єднання
- дозвіл для об'єднання кімнат;
- для перепланування знадобиться частковий або повний демонтаж, що тягне за собою складні ремонтні роботи;
- кухонні запахи будуть проникати в вітальню, це питання не вирішить навіть потужна витяжка;
- шум під час готування (міксер, блендер, витяжка і ін.) буде доноситися в зону відпочинку;
- швидке забруднення (крихти, краплі і т.д.) об'єднаної зони;
- зонування знадобиться для комфортного проживання після перепланування;
- додаткове освітлення.
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Що потрібно врахувати
- розташування комунікацій (газ, світло, вентиляція та ін);
- підбір якісних і практичних оздоблювальних матеріалів;
- гамма кольорів повинна поєднуватися у всій зоні;
- підбір вбудованої техніки, кухонного гарнітура і м'яких меблів;
- додаткові джерела світла.
Перед ремонтом варто ретельно спланувати хід дій і скласти дизайн-проєкт. Це допоможе уникнути помилок під час перепланування і розчарування в остаточному результаті.