В Украине в период ограничительных мер из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Киеве подешевело жилье в новостройках элит и бизнесс-класса.

Недвижимость высокого класса остается востребованной в Киеве, несмотря на карантинные мероприятия, но упала в цене. В некоторых новостройках стоимость снизилась до зимнего уровня, пишет dom.ria.

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Бизнес-класс

Минимальная цена квадратного метра в марте выросла на 7,95% – до 17 811 гривен, а в апреле подскочила до 18 000 гривен.

В апреле 2020 года в Киеве насчитывалось 56 жилых комплексов бизнесс-класса, а в мае – уже 58.

Средняя цена в этом классе в марте прибавила 17,8% и достигла 37 466 гривен за квадратный метр. Карантин тоже повлиял на цену и она подскочила еще на 7,67%, зафиксировавшись на отметке в 40 тысяч гривен за кв. м. Однако уже в мае произошел откат до мартовских цен – стоимость квадрата обвалилась до 37 994 гривен за кв. м.

Откат цен произошел в мае / Фото podrobnosti

Максимальная стоимость квартир бизнесс-класса в марте составляла 84 600 гривен за квадратный метр. В апреле она не изменилась, а в мае упала до зимнего уровня и составляет 66 818 гривен за кв. м.

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Жилье элит-класса

В марте минимальная стоимость составляла 39 216 гривен за кв. м., в апреле цена несущественно поднялась – до 40 тысяч за квадрат, в мае – не изменилась.

Средние цены на элитную недвижимость в апреле повысились на 16,46% – до 63 889 грн. Однако в мае произошел откат – стоимость зафиксировалась на уровне 62 484 грн за кв. м.

В Киеве насчитывается 17 новостроек элит-класса (по состоянию на ноябрь 2019 года).

Максимальная стоимость в апреле стремительно возросла на 40% (превысив отметку в 100 тысяч гривен за кв. м.), а в мае снова "просела" – до 119 295 гривен за квадратный метр.

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