Как и чем помыть окна без разводов: 5 способов

Вымытые окна придают ухоженности и уюта всему помещению. А еще для мытья окон лучше выбрать пасмурный день.

Мыть их необходимо в зависимости от этажа и местоположения жилья – 2-4 раза в год, а чтобы не оставалось разводов, есть 5 простых способов, пишет 100realty.

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В составе любого популярного аэрозоля, которые используются для мытья окон, есть нашатырный спирт и уксусная кислота. Из этого можно сделать вывод, что в помощью этих средств можно вымыть окна ничем не хуже. В любом случае необходимо использовать перчатки.

Для уборки понадобятся тряпки из микрофибры и газеты / Фото ubirai

Самые простые способы вымыть окна без разводов

Уксус

Можно применять как для рядового клининга, так и во время генеральной уборки. Для это необходимо развести несколько столовых ложек уксусной кислоты в литре воды.

В случае сильного загрязнения стекол, можно изменить пропорции: на 3 л теплой воды понадобится 6 больших ложек уксуса (столового или яблочного), по 100-150 г мела, соли и извести. К смеси можно добавить 5 столовых ложек тертого хозяйственного мыла и 5 ложек геля для мытья посуды. Все компоненты нужно размешать до растворения и нанести на стекла, после чего убрать скребком.

Нашатырный спирт

Для приготовления необходимого раствора достаточно всего 5 капель средства. Смесь снимет все загрязнения и даже никотиновую пленку, если в доме есть курильщики. Однако после использования средства необходимо проветрить помещение из-за едкого запаха.

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Соль, лук и картофель

Мытье окон с помощью продуктов – наиболее безопасный метод.

После зимы стекла можно смазать половинками картофеля , после чего до блеска натереть газетами.

, после чего до блеска натереть газетами. Если обработать окна луком – на них перестанут садиться мухи.

– на них перестанут садиться мухи. А крахмал (2 столовые ложки на литр воды) используется для мытья простых и матовых стекол .

(2 столовые ложки на литр воды) используется для мытья . Соль (2 столовые ложки на стакан воды) убережет стекла зимой, придаст им кристальный блеск и не позволит замерзнуть.

Рекомендуется использовать перчатки / Фото cleaning-services

Марганцовка

Это вещество отлично вымоет и продезинфицирует стекла. Однако раствор нужно готовить тщательно: жидкость должна получиться светло-розовой, а марганец – раствориться без остатка. Смоченной в средстве тряпкой нужно промыть стекла, а затем убрать избыток влаги газетами.

Глицерин

На 2 столовые ложки воды нужно несколько капель нашатырного спирта и 0,5 стакана глицерина. Такая жидкость не только очистит стекла от грязи, но и защитит их от пыли.

Важные рекомендации

Для мытья окон лучше выбрать пасмурный день. Начинать процесс лучше изнутри (движения рук должны быть слева направо), после чего приступить к наружной стороне (движения рук – сверху вниз).

После завершения работы, поверхности нужно отполировать бумажными полотенцами, тряпками из микрофибры или газетами.