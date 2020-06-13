Дом под Киевом по цене смарт-квартиры: как построить быстро, качественно и недорого
В мире все чаще между жизнью в квартире или частном доме выбирают последнее – многие хотят собственный сад, барбекю с друзьями, игры с детьми на свежем воздухе, свою территорию, где не будет мешать топот соседей сверху или музыка из жилища сбоку.
Карантин, введенный из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, лишь подтолкнул украинцев к жизни за городом. Однако в погоне за мечтой, нужно быть предельно внимательным и осторожным. Как построить домик под Киевом по цене обычной смарт-квартиры в столице, рассказал 24 каналу основатель 8848.repair Игорь Шаранда.
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Пункт первый – опасайтесь мошенников
В погоне за мечтой, многие попадаются на "крючок" аферистов. К сожалению, неприятная история случилась и с нами. Началось все с того, что мы с женой захотели построить дом. Супруга отдает предпочтение эко-стилю, поэтому решили делать деревянный. Начали выбирать, смотреть, знакомые посоветовали нам одного мужчину. Он нам все показал, рассказал, что давно занимается домами Хонка из Финляндии. Вместе мы нарисовали эскиз и полетели на завод в Финляндию, чтобы увидеть знаменитые брусья воочию, – рассказал Игорь Шаранда.
ХонкаСовременная технология строительств домов из финской сосны. Строения из деревянных балок считаются не только экологичными, актуальными и красивыми, но и долговечными.
"Когда мы вернулись в Украину, передали этому человеку 32 тысячи долларов задатка. С того момента мы его больше не видели. Оказалось, что он – обычный мошенник, все договора подделал, а с заводом он много лет не сотрудничает. Более того, находится в базе розыска Интерпола, а сам прячется в России. Нужно ли говорить, что после этой ситуации всякое желание строить собственный дом пропало – мы взяли паузу", – продолжил рассказ основатель 8848.repair.
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Попытка №2
К наболевшей теме супруги вернулись лишь через год – решили посмотреть, что изменилось на участке.
Мы приехали, посмотрели – мой партнер уже коттеджный городок строит. А у нас участок в районе Конча-Заспы, выходит на воду, рядом никого нет, очень красивое место… И в этот момент мне пришла в голову одна идея. Близился День рождения жены, и я решил устроить сюрприз, так сказать своими руками, – построить небольшой домик, о котором мы мечтали! А сейчас, во время коронавируса, это стало особо актуально. Так как у меня своя строительная организация 8848.repair, я сам нарисовал планировку, собрал всех своих коллег – конструкторов, архитекторов. Мы вместе быстро придумали проект компактного эко-домика для двоих взрослых и двух детей, – поделился Игорь Шаранда.
Из нового дома открывается красивый вид / Фото 8848.repair
8848.repairна украинском рынке работает с 2006 года и занимается дизайном и ремонтами под ключ квартир, офисов, отелей.
Преимущества деревянных домов:
- по экологическим показателям у дерева нет конкурентов – даже после обработки оно не наносит никакого вреда окружающей среде;
- постройки из брусьев считаются очень надежными конструкциями, стойко выдерживают нагрузки и колебания грунта;
- строительство деревянного дома занимает гораздо меньше времени, чем постройки из кирпича или камня;
- дерево хорошо пропускает кислород и водяной пар, поэтому в доме всегда будет свежий воздух. Также оно нейтрализует токсины в воздухе, а стены не притягивают пыль, что по достоинству оценят аллергики;
- дерево хорошо сохраняет тепло, поэтому прогреть помещение не составит труда;
- стены из натурального дерева положительно влияют на человека и с психологической точки зрения – древесный аромат повышает настроение, а теплый оттенок материала вызывает состояние внутреннего уюта и покоя;
- натуральные материалы никогда не выходят из моды, а вид деревянного домика эстетичен и всегда будет актуален.
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Цена вопроса
"В интернете я нашел ребят, которые занимаются подобными проектами, делают все под ключ, да и ролики в YouTube у них классные, но есть два "но" – сроки и цены. За такой домик, как у меня получился, ценник колеблется в районе 50-60 тысяч долларов. Это без инженерных систем, без скважины, без света, без кастрюль, вилок и прочего. Мой же дом обошелся 35 тысяч долларов. Это как небольшая однокомнатная квартира, грубо говоря", – отметил Игорь.
Домик обошелся в 35 тысяч долларов / Фото 8848.repair
Все это удалось построить в колоссально короткие сроки – всего за месяц мечта сбылась.
На строительство с нуля ушло чуть больше месяца / Фото 8848.repair
Супруге я ничего не говорил и за месяц и 3 дня дом был готов полностью! С отделкой, с инженерией он получился у меня за месяц и три дня, и стоило это всего 35 тысяч долларов! Он построен и оформлен полностью в эко-стиле, с террасой, с гамаками, без кровати – вместо нее матрас на балках. Еще одна его особенность в том, что мы его сделали передвижным – то есть, его можно переместить на другой участок или продать, когда будет построен большой коттедж. На сегодняшний день, когда границы закрыты и прогнозы по эпидемии неизвестны, это очень актуально для всех. Учитывая взлет цен на аренду загородной недвижимости, гораздо выгоднее построить свое уютное и экологичное жилье!
Домик получился уютным и стильным / Фото 8848.repair
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Жилье подойдет для 1-4 человек / Фото 8848.repair
Кому доверить строительство дома
Для того, чтобы построить коттедж так же быстро и недорого, стоит обращаться только к профессионалам, у которых уже есть подобный опыт. Этим могут похвастаться исключительно специалисты из 8848.repair, которые также делают ремонты любой сложности под ключ.
Плюсы ремонта под ключ от 8848.repair
- Все включено (в стоимость квадратного метра входят и материалы, и внушительный перечень работ).
- Честная ценовая политика (цена не изменится даже после окончания работ).
- Уникальный шоу-рум (представлены реальные дизайн-проекты).
- Трендовый дизайн (самые актуальные и модные стили).
- Удобство во всем (профессионалы помогут не беспокоиться ни о чем).
- Сроки выполнения работ (четкие и не будут сдвигаться).
8848.repair предлагает несколько дизайн-проектов на выбор: Этна (скандинавский стиль), Денали (современный модерн), Монблан (неоклассика).
Компания выполняет ремонты любой сложности / Фото 8848.repair
Также любой клиент может заказать индивидуальный проект и сделать все на свой вкус.