В мире все чаще между жизнью в квартире или частном доме выбирают последнее – многие хотят собственный сад, барбекю с друзьями, игры с детьми на свежем воздухе, свою территорию, где не будет мешать топот соседей сверху или музыка из жилища сбоку.

Карантин, введенный из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, лишь подтолкнул украинцев к жизни за городом. Однако в погоне за мечтой, нужно быть предельно внимательным и осторожным. Как построить домик под Киевом по цене обычной смарт-квартиры в столице, рассказал 24 каналу основатель 8848.repair Игорь Шаранда.

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Пункт первый – опасайтесь мошенников

В погоне за мечтой, многие попадаются на "крючок" аферистов. К сожалению, неприятная история случилась и с нами. Началось все с того, что мы с женой захотели построить дом. Супруга отдает предпочтение эко-стилю, поэтому решили делать деревянный. Начали выбирать, смотреть, знакомые посоветовали нам одного мужчину. Он нам все показал, рассказал, что давно занимается домами Хонка из Финляндии. Вместе мы нарисовали эскиз и полетели на завод в Финляндию, чтобы увидеть знаменитые брусья воочию, – рассказал Игорь Шаранда.

Хонка Современная технология строительств домов из финской сосны. Строения из деревянных балок считаются не только экологичными, актуальными и красивыми, но и долговечными.

"Когда мы вернулись в Украину, передали этому человеку 32 тысячи долларов задатка. С того момента мы его больше не видели. Оказалось, что он – обычный мошенник, все договора подделал, а с заводом он много лет не сотрудничает. Более того, находится в базе розыска Интерпола, а сам прячется в России. Нужно ли говорить, что после этой ситуации всякое желание строить собственный дом пропало – мы взяли паузу", – продолжил рассказ основатель 8848.repair.

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Попытка №2

К наболевшей теме супруги вернулись лишь через год – решили посмотреть, что изменилось на участке.

Мы приехали, посмотрели – мой партнер уже коттеджный городок строит. А у нас участок в районе Конча-Заспы, выходит на воду, рядом никого нет, очень красивое место… И в этот момент мне пришла в голову одна идея. Близился День рождения жены, и я решил устроить сюрприз, так сказать своими руками, – построить небольшой домик, о котором мы мечтали! А сейчас, во время коронавируса, это стало особо актуально. Так как у меня своя строительная организация 8848.repair, я сам нарисовал планировку, собрал всех своих коллег – конструкторов, архитекторов. Мы вместе быстро придумали проект компактного эко-домика для двоих взрослых и двух детей, – поделился Игорь Шаранда.

Из нового дома открывается красивый вид / Фото 8848.repair 8848.repair на украинском рынке работает с 2006 года и занимается дизайном и ремонтами под ключ квартир, офисов, отелей. Преимущества деревянных домов:

по экологическим показателям у дерева нет конкурентов – даже после обработки оно не наносит никакого вреда окружающей среде;

– даже после обработки оно окружающей среде; постройки из брусьев считаются очень надежными конструкциями , стойко выдерживают нагрузки и колебания грунта;

, стойко выдерживают нагрузки и колебания грунта; строительство деревянного дома занимает гораздо меньше времени , чем постройки из кирпича или камня;

, чем постройки из кирпича или камня; дерево хорошо пропускает кислород и водяной пар, поэтому в доме всегда будет свежий воздух . Также оно нейтрализует токсины в воздухе , а стены не притягивают пыль, что по достоинству оценят аллергики ;

и водяной пар, поэтому в доме . Также оно , а стены не притягивают пыль, что по достоинству ; дерево хорошо сохраняет тепло , поэтому прогреть помещение не составит труда;

, поэтому прогреть помещение не составит труда; стены из натурального дерева положительно влияют на человека и с психологической точки зрения – древесный аромат повышает настроение , а теплый оттенок материала вызывает состояние внутреннего уюта и покоя;

и с психологической точки зрения – древесный , а теплый оттенок материала вызывает и покоя; натуральные материалы никогда не выходят из моды, а вид деревянного домика эстетичен и всегда будет актуален.

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Цена вопроса

"В интернете я нашел ребят, которые занимаются подобными проектами, делают все под ключ, да и ролики в YouTube у них классные, но есть два "но" – сроки и цены. За такой домик, как у меня получился, ценник колеблется в районе 50-60 тысяч долларов. Это без инженерных систем, без скважины, без света, без кастрюль, вилок и прочего. Мой же дом обошелся 35 тысяч долларов. Это как небольшая однокомнатная квартира, грубо говоря", – отметил Игорь.

Домик обошелся в 35 тысяч долларов / Фото 8848.repair

Все это удалось построить в колоссально короткие сроки – всего за месяц мечта сбылась.

На строительство с нуля ушло чуть больше месяца / Фото 8848.repair

Супруге я ничего не говорил и за месяц и 3 дня дом был готов полностью! С отделкой, с инженерией он получился у меня за месяц и три дня, и стоило это всего 35 тысяч долларов! Он построен и оформлен полностью в эко-стиле, с террасой, с гамаками, без кровати – вместо нее матрас на балках. Еще одна его особенность в том, что мы его сделали передвижным – то есть, его можно переместить на другой участок или продать, когда будет построен большой коттедж. На сегодняшний день, когда границы закрыты и прогнозы по эпидемии неизвестны, это очень актуально для всех. Учитывая взлет цен на аренду загородной недвижимости, гораздо выгоднее построить свое уютное и экологичное жилье!

Домик получился уютным и стильным / Фото 8848.repair

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Жилье подойдет для 1-4 человек / Фото 8848.repair

Кому доверить строительство дома

Для того, чтобы построить коттедж так же быстро и недорого, стоит обращаться только к профессионалам, у которых уже есть подобный опыт. Этим могут похвастаться исключительно специалисты из 8848.repair, которые также делают ремонты любой сложности под ключ.

Плюсы ремонта под ключ от 8848.repair

Все включено (в стоимость квадратного метра входят и материалы, и внушительный перечень работ).

(в стоимость квадратного метра входят и материалы, и внушительный перечень работ). Честная ценовая политика (цена не изменится даже после окончания работ).

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8848.repair предлагает несколько дизайн-проектов на выбор: Этна (скандинавский стиль), Денали (современный модерн), Монблан (неоклассика).

Компания выполняет ремонты любой сложности / Фото 8848.repair

Также любой клиент может заказать индивидуальный проект и сделать все на свой вкус.