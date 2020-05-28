Неоклассика в квартире и дома: что это и как выглядит в интерьере
Неоклассический стиль – современная интерпретация классики. Он сочетает в себе утонченность, прагматичность и актуальные дизайнерские идеи.
Неоклассика подойдет для оформления любого жилья, наполнит его благородством и аристократичностью, не перегружая пространство лишними деталями. Об особенностях стиля рассказывает 24 канал.
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Основные правила и особенности
Симметрия и пропорциональность
Важный стилистический аспект, который затрагивает и мебель, и декор. Все предметы должны быть расположены четко и линейно.
Цветовая гамма
Должна быть натуральная палитра. Основные цвета – белый, бежевый, серый, песочный, кофейный. Дополнительно можно использовать другие бледные и нежные оттенки. Контрасты и яркие акценты – табу.
Лаконичность – один из основных признаков неоклассики / Фото 8848.repair
Декорирование
Присущие стилю элементы – лепнина, рельефы, нестандартное освещение – должны использоваться в облегченном виде, чтобы избежать перегруженности и вычурности.
Лаконичность
Обстановка должна быть просторной, но при этом строгой, симметричной и комфортабельной.
Правильно подобранные цвета позволяют помещению выглядеть роскошно / Фото 8848.repair
Особенности
- для отделки используют штукатурку, декоративные зеркальные или панели из дерева, спокойные обои.
- потолки могут быть натяжные или беленые. Стыки между потолком и стенами обрамляют резными карнизами из гипса или дерева.
- пол – преимущественно из керамической плитки, паркетной доски или ламината. Допускаются наливные монотонные полы или под мрамор.
- для оформления, кроме пастельных оттенков, могут использоваться синий, индиго, бордовый, бронзовый, бирюзовый, черный, золотистый.
Неоклассика – стиль, который подойдет для любого жилья / Фото 8848.repair
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Для того, чтобы интерьер выглядел стильно, лучше обратиться к профессионалам в 8848.repair. Компания разработала дизайн-проект Монблан, который никого не оставит равнодушным. Его также можно увидеть вживую и "пощупать" в офисе 8848.repair.
Неоклассика – это современная интерпретация изящества, элегантности, роскоши и комфорта. Этому стилю присущи различные декоративные оформления и прямоугольные формы, нестандартное освещение, рельефы, гипсовая лепнина, которые мы как можно лучше реализовали в нашем дизайн-проекте, – отметили в 8848.repair.
Что входит в стоимость квадратного метра
- демонтажные работы;
- устройство конструкций скрытого монтажа, фальшстен, подвесных
- модульных потолков, ниш для штор, скрытого освещения из гипсокартонных листов;
- штукатурка, шпатлевка, грунтовка и покраска стен и потолков;
- монтаж перфорированных внешних и внутренних уголков отделки;
- монтаж декоративного молдинга.
Стильный интерьер станет визитной карточкой вашего жилья / Фото 8848.repair
Установка:
- декоративных панелей;
- гидроизоляции влажных зон;
- черновой и самовыравнивающейся стяжки;
- керамической плитки на стенах и потолках;
- плинтуса;
- паркета индивидуального изготовления;
- сантехники и санфаянса;
- проводки и освещения (светильников и фурнитуры).
Все материалы также включены в стоимость, поэтому клиент оплатит сумму, оговоренную в самом начале. После окончания работ проводится генеральная уборка.
Компания 8848.repair не только сделает ваше жилье модным, стильным, ярким, но сэкономит средства и время.