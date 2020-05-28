Неоклассика в квартире и дома: что это и как выглядит в интерьере

Неоклассический стиль – современная интерпретация классики. Он сочетает в себе утонченность, прагматичность и актуальные дизайнерские идеи.

Неоклассика подойдет для оформления любого жилья, наполнит его благородством и аристократичностью, не перегружая пространство лишними деталями. Об особенностях стиля рассказывает 24 канал.

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Основные правила и особенности

Симметрия и пропорциональность

Важный стилистический аспект, который затрагивает и мебель, и декор. Все предметы должны быть расположены четко и линейно.

Цветовая гамма

Должна быть натуральная палитра. Основные цвета – белый, бежевый, серый, песочный, кофейный. Дополнительно можно использовать другие бледные и нежные оттенки. Контрасты и яркие акценты – табу.

Лаконичность – один из основных признаков неоклассики / Фото 8848.repair

Декорирование

Присущие стилю элементы – лепнина, рельефы, нестандартное освещение – должны использоваться в облегченном виде, чтобы избежать перегруженности и вычурности.

Лаконичность

Обстановка должна быть просторной, но при этом строгой, симметричной и комфортабельной.

Правильно подобранные цвета позволяют помещению выглядеть роскошно / Фото 8848.repair

Особенности

для отделки используют штукатурку, декоративные зеркальные или панели из дерева , спокойные обои.

используют штукатурку, декоративные зеркальные или , спокойные обои. потолки могут быть натяжные или беленые . Стыки между потолком и стенами обрамляют резными карнизами из гипса или дерева.

могут быть . Стыки между потолком и стенами обрамляют из гипса или дерева. пол – преимущественно из керамической плитки , паркетной доски или ламината. Допускаются наливные монотонные полы или под мрамор.

– преимущественно , паркетной доски или ламината. Допускаются или под мрамор. для оформления, кроме пастельных оттенков, могут использоваться синий, индиго, бордовый, бронзовый, бирюзовый, черный, золотистый.

Неоклассика – стиль, который подойдет для любого жилья / Фото 8848.repair

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Для того, чтобы интерьер выглядел стильно, лучше обратиться к профессионалам в 8848.repair. Компания разработала дизайн-проект Монблан, который никого не оставит равнодушным. Его также можно увидеть вживую и "пощупать" в офисе 8848.repair.

Неоклассика – это современная интерпретация изящества, элегантности, роскоши и комфорта. Этому стилю присущи различные декоративные оформления и прямоугольные формы, нестандартное освещение, рельефы, гипсовая лепнина, которые мы как можно лучше реализовали в нашем дизайн-проекте, – отметили в 8848.repair.

Что входит в стоимость квадратного метра

демонтажные работы; устройство конструкций скрытого монтажа, фальшстен, подвесных модульных потолков, ниш для штор, скрытого освещения из гипсокартонных листов; штукатурка, шпатлевка, грунтовка и покраска стен и потолков; монтаж перфорированных внешних и внутренних уголков отделки; монтаж декоративного молдинга.

Стильный интерьер станет визитной карточкой вашего жилья / Фото 8848.repair

Установка:

декоративных панелей;

гидроизоляции влажных зон;

влажных зон; черновой и самовыравнивающейся стяжки ;

; керамической плитки на стенах и потолках;

на стенах и потолках; плинтуса ;

; паркета индивидуального изготовления;

индивидуального изготовления; сантехники и санфаянса;

и санфаянса; проводки и освещения (светильников и фурнитуры).

Все материалы также включены в стоимость, поэтому клиент оплатит сумму, оговоренную в самом начале. После окончания работ проводится генеральная уборка.

Компания 8848.repair не только сделает ваше жилье модным, стильным, ярким, но сэкономит средства и время.