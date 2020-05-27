Рабочая зона в доме: как организовать место для удаленки

Все больше людей предпочитают удаленную работу офисной. Для этого в доме должно быть уютное и комфортное место.

Как его правильно обустроить и на что при этом следует обратить внимание, рассказывает 24 канал.

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Где организовать

Рабочая зона в квартире может занимать отдельную комнату или размещаться на небольшом ее метраже, а порой – даже на балконе или в коридоре.

может занимать отдельную комнату или размещаться на небольшом ее метраже, а порой – даже Ее можно отделить перегородкой , мебелью или шторой от жилого пространства.

, мебелью или шторой от жилого пространства. Рабочее место можно обустроить в нише (кладовке или между шкафами).

Уютный уголок можно обустроить даже на балконе / design-homes

На что обратить внимание

Важным элементом рабочего места является стол . Его поверхность должна быть н е менее 130х60 см . Это необходимо для того, чтобы монитор находился на достаточном расстоянии от глаз.

. Его поверхность должна быть н . Это необходимо для того, чтобы монитор находился на достаточном расстоянии от глаз. Если для работы используется компьютер, а не ноутбук, стол лучше подобрать с выдвижной полкой для клавиатуры.

для клавиатуры. Форма стола может быть разной и зависит от расположения рабочего места и предпочтений владельца.

может быть разной и зависит и предпочтений владельца. Оптимальное место для стола – сбоку от окна, чтобы было достаточно света, но лучи не попадали на монитор.

Рабочее место должно быть светлым / Фото gorobzor

Как обустроить

В рабочей зоне можно предусмотреть шкафы, ниши, ящики и полки, в которых будут храниться документы, книги, папки и пр.

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Рабочий стул или кресло

Для длительного находжения за столом, лучше остановить выбор на кресле. Оно должно быть с анатомической конструкцией, регулируемыми углом наклона, подголовником и высотой.

Освещение

В зоне работы обязательно должен быть дополнительный источник света, даже если стол стоит у окна. Мощность лампочки не должна привышать 60 Вт, а предпочтение лучше отдать рассеяннному свету.

Обязательно необходимо установить дополнительный источник света / Фото rovno.mesto

Оформление

Для более комфортной работы, не стоит перегружать рабочее место аксессуарами и сувенирами. Однако можно подобрать доску для заметок и зеленые растения – это поможет расслабиться в минуты отдыха.