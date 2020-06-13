Обои для квартиры и дома, несмотря на изобилие других отделочных материалов на рынке, остаются на пике популярности.

Однако их выбор зависит не только от вкуса владельца жилья, но и от помещения, цели, интерьера комнаты. Как правильно подобрать обои, рассказывает 24 канал.

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Как выбрать обои в зависимости от помещения

Для спальни, детской комнаты и гостиной рекомендуется выбирать обои из натуральных материалов.

рекомендуется выбирать В кухню и ванную понадобятся влагостойкие модели – на этот момент нужно обратить внимание при покупке.

понадобятся – на этот момент нужно обратить внимание при покупке. В коридор и прихожую лучше взять обои, которые поддаются влажной чистке. Это поможет уберечь покрытие от пыли и грязи в дождливую и снежную погоду.

С помощью некоторых обоев можно скрыть дефекты стен / Фото trizio

Какие обои скрывают дефекты стен

Иногда небольшие неровности на стенах, трещины, сколы, остатки краски можно скрыть обоями. Наилучше с этой целью справляются:

флизелиновые;

стеклообои;

виниловые;

жидкие (наносятся как шпаклевка и позволяют "спрятать" нюансы на поверхности).

Категорически для стен с дефектами не подойдут бумажные обои – полотно просвечивается и выделяет неровности.

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Какие обои легче клеить

Флизелиновые – клей не нужно наносить на полотно – достаточно обработать стены. Бамбуковые быстро приклеиваются к стене. Жидкие – наносятся как шпаклевка.

Все рулоны должны быть из одной партии / Фото designservice.group

Что проверить перед покупкой