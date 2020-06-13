Как выбрать обои для квартиры и дома: основные критерии
Обои для квартиры и дома, несмотря на изобилие других отделочных материалов на рынке, остаются на пике популярности.
Однако их выбор зависит не только от вкуса владельца жилья, но и от помещения, цели, интерьера комнаты. Как правильно подобрать обои, рассказывает 24 канал.
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Как выбрать обои в зависимости от помещения
- Для спальни, детской комнаты и гостиной рекомендуется выбирать обои из натуральных материалов.
- В кухню и ванную понадобятся влагостойкие модели – на этот момент нужно обратить внимание при покупке.
- В коридор и прихожую лучше взять обои, которые поддаются влажной чистке. Это поможет уберечь покрытие от пыли и грязи в дождливую и снежную погоду.
С помощью некоторых обоев можно скрыть дефекты стен / Фото trizio
Какие обои скрывают дефекты стен
Иногда небольшие неровности на стенах, трещины, сколы, остатки краски можно скрыть обоями. Наилучше с этой целью справляются:
- флизелиновые;
- стеклообои;
- виниловые;
- жидкие (наносятся как шпаклевка и позволяют "спрятать" нюансы на поверхности).
Категорически для стен с дефектами не подойдут бумажные обои – полотно просвечивается и выделяет неровности.
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Какие обои легче клеить
- Флизелиновые – клей не нужно наносить на полотно – достаточно обработать стены.
- Бамбуковые быстро приклеиваются к стене.
- Жидкие – наносятся как шпаклевка.
Все рулоны должны быть из одной партии / Фото designservice.group
Что проверить перед покупкой
- все рулоны должны быть из одной партии;
- просмотрите значки на упаковке – они позволят подробно понять характеристики;
- обои нужно брать с запасом;
- упаковка должна быть целостной, а края на обоях – ровными и целыми.