Як облаштувати маленьку кухню: кращі ідеї

У новобудовах все частіше планують просторі кухні, але в старому житловому фонді це приміщення досить маленьке. У зв'язку з цим кожна господиня постає перед питанням: як уникнути захаращеності та розмістити все необхідне.

При правильному підході це місце можна зробити просторим, світлим і затишним, пише РБК-Нерухомість.

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Бюджетні прийоми для маленької кухні

Зонувати простір

перенести обідню зону в кімнату

двері замінити розсувними або зробити арку

об'єднати кухню з вітальнею або лоджією

Правильно вибрати меблі

Це дозволить візуально розширити приміщення.

у вузьку кухню вдало впишеться гарнітур уздовж стіни

у квадратну – краще використовувати кутове розташування

Доречно використовувати висувні робочі поверхні, відкидні столи, складні стільці, полиці-трансформери, лави з вбудованими ящиками

Будь-яке приміщення можна зробити ідеальним / Фото gd-home

Підвіконня

Може служити продовженням стільниці, полицею для посуду або квітів. Вузьке підвіконня часто переробляють в барну стійку або обідній стіл. Варто врахувати два аспекти:

якщо під підвіконням є батарея – у стільниці потрібні отвори для циркуляції повітря. Це допоможе вберегти меблі від появи цвілі; довгі штори доведеться замінити на укорочені фіранки або жалюзі.

Побутова техніка

Має бути вбудованою – це допоможе заощадити місце. Якщо кухня дуже маленька, варто придивитися до міні-техніки – вузької посудомийної машини та варочної поверхні на 2 конфорки.

Холодильник можна винести з кухні на балкон, лоджію, в комору або заховати в шафу.

Светлі відтінки зроблять приміщення просторнішим / Фото gd-home

Кольори і фактура

Меблі краще підібрати світлих тонів. Білий колір візуально додає простору маленькій кухні. Можна поєднувати глянцеві і матові поверхні і (скло, дзеркало, дерево, цегла).

У пастельній кухні рекомендується зробити яскраві акценти (посуд, полки, рушники, вази, кімнатні рослини). Використовуватися має не більше двох-трьох кольорів.

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Важливу роль відіграє освітлення – тут будуть доречними точкові світильники, підсвічування і бра над робочою поверхнею, а люстру краще розмістити не в центрі кімнати, а над столом.

Обідню зону можна перенести у вітальню / Фото gd-home

Місця для зберігання

Додаткові полиці можна розмістити над дверима, холодильником і робочою поверхнею.

Вузький простір між стіною і холодильником ідеально підійде для зберігання консервів, спецій і соусів.

В гарнітурі не завадять викатні полиці, або такі, що обертаються, а на панелі – магнітні дошки для кріплення банок зі спеціями і ножів.