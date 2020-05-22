Як облаштувати маленьку кухню: кращі ідеї
У новобудовах все частіше планують просторі кухні, але в старому житловому фонді це приміщення досить маленьке. У зв'язку з цим кожна господиня постає перед питанням: як уникнути захаращеності та розмістити все необхідне.
При правильному підході це місце можна зробити просторим, світлим і затишним, пише РБК-Нерухомість.
Актуально Ремонт кухні: названі основні помилки
Бюджетні прийоми для маленької кухні
Зонувати простір
- перенести обідню зону в кімнату
- двері замінити розсувними або зробити арку
- об'єднати кухню з вітальнею або лоджією
Правильно вибрати меблі
Це дозволить візуально розширити приміщення.
- у вузьку кухню вдало впишеться гарнітур уздовж стіни
- у квадратну – краще використовувати кутове розташування
Доречно використовувати висувні робочі поверхні, відкидні столи, складні стільці, полиці-трансформери, лави з вбудованими ящиками
Будь-яке приміщення можна зробити ідеальним / Фото gd-home
Підвіконня
Може служити продовженням стільниці, полицею для посуду або квітів. Вузьке підвіконня часто переробляють в барну стійку або обідній стіл. Варто врахувати два аспекти:
- якщо під підвіконням є батарея – у стільниці потрібні отвори для циркуляції повітря. Це допоможе вберегти меблі від появи цвілі;
- довгі штори доведеться замінити на укорочені фіранки або жалюзі.
Побутова техніка
Має бути вбудованою – це допоможе заощадити місце. Якщо кухня дуже маленька, варто придивитися до міні-техніки – вузької посудомийної машини та варочної поверхні на 2 конфорки.
Холодильник можна винести з кухні на балкон, лоджію, в комору або заховати в шафу.
Светлі відтінки зроблять приміщення просторнішим / Фото gd-home
Кольори і фактура
Меблі краще підібрати світлих тонів. Білий колір візуально додає простору маленькій кухні. Можна поєднувати глянцеві і матові поверхні і (скло, дзеркало, дерево, цегла).
У пастельній кухні рекомендується зробити яскраві акценти (посуд, полки, рушники, вази, кімнатні рослини). Використовуватися має не більше двох-трьох кольорів.
Читайте Як приєднати балкон до квартири: кращі ідеї в фото
Важливу роль відіграє освітлення – тут будуть доречними точкові світильники, підсвічування і бра над робочою поверхнею, а люстру краще розмістити не в центрі кімнати, а над столом.
Обідню зону можна перенести у вітальню / Фото gd-home
Місця для зберігання
Додаткові полиці можна розмістити над дверима, холодильником і робочою поверхнею.
Вузький простір між стіною і холодильником ідеально підійде для зберігання консервів, спецій і соусів.
В гарнітурі не завадять викатні полиці, або такі, що обертаються, а на панелі – магнітні дошки для кріплення банок зі спеціями і ножів.