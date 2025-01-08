Як так сталося, що чоловік добиратиметься до будинку через тунель, 24 Канал розповідає з посиланням на Daily Mail.

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Як чоловіку запропонували тунель до його дому

69-річному пенсіонеру з Великої Британії Браяну Гарліку забудовник запропонував звести тунель до його дому. Його вартість – майже 6 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 320 мільйонів гривень). Річ у тому, що поряд з домом чоловіка будують автостраду.

Британець розповів, що спершу його будинок хотіли викупити на 750 тисяч фунтів (майже 3,9 мільйона гривень). Він був готовий продати майно та переїхати. Проте згодом стало відомо, що компанія National Highways змінила плани й вже не хоче купувати нерухомість.

Пенсіонер зустрівся з адміністрацією проєктувальника. Йому повідомили, що по ту сторону автостради, де розташований його будинок, планують збудувати тунель. До будинку чоловіка буде приблизно 300 метрів, аби можна було виїхати чи дістатися до потрібного напрямку.

Я був трохи шокований, коли вони запропонували тунель поруч, тому зопалу заявив, що проти цього. Однак потім зрозумів – у проєкті передбачені з'їзди та тунелі для роз'їзду транспорту. Тому вирішив подумати,

– ділиться Браян Гарлік.



Британцю обіцяють тунель до його будинку / Фото SWNS

На час будівництва британець переїхав жити у фургон

Поки автостраду між містами Глостер і Чиренчестер протяжністю у майже 7 кілометрів будують, чоловік живе у фургоні. Підрядники оплатили йому кемпінг та бензин. Однак багато рахунків лягли на плечі пенсіонера.

Мені довелося купувати фургон за свої гроші. І оплачувати міський податок, електрику та всі рахунки за будинок. Я не отримував вибачень від National Highways щодо того, як вони повелися. Адже спочатку хотіли купити будинок, потім відмовилися, а тепер змусили мене виїхати зі свого дому,

– поскаржився чоловік.

Представник забудовника Стів Фокслі заявив, що компанія розуміє ситуацію Гарліка, тому думає, як можна покращити життя людей біля зони будівництва.

"Ми розуміємо, що будь-яка робота, особливо над таким великим проєктом, може призвести до проблем, і працюємо над цим. Ми довго говорили з Гарліком перед початком самого будівництва, що можуть бути певні проблеми. Водночас нам вдалося погодити варіант з тунелем для з'їзду, який працюватиме для обох сторін", – пояснив Фокслі.

Він додав, що підземний тунель продовжують будувати. Завершити добудову швидкісної магістралі для авто планують до 2027 року.