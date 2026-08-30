Легендарна кінолокація у передмісті Чикаго

Помешкання з культового фільму розташоване у затишному селищі Віннетка за 32 кілометри від Чикаго. Будинок звели його ще у 1921 році, і до сьогодні він пережив чималу трансформацію, пише House & Garden.

Девелопер РІЕЛ продовжує реалізацію ЖК Brother у Дарницькому районі Києва в межах концепції Riel Family Style. Проєкт поєднує функціональні планування, безпечний внутрішній простір та автономні інженерні рішення для щоденного комфорту. Локація з активним попитом на оренду робить його привабливим як для проживання, так і для інвестування.

Кінематографічну історію житла у 1990-х розпочав режисер Кріс Коламбус, який два тижні шукав ідеальний будинок для зйомок фільму.

Нам потрібно було підібрати будинок, який би підходив для трюків, а також, який був би візуально привабливим, теплим і водночас загрозливим,

– зазначає режисер.

Вплив інтер'єру Маккаллістерів

Оформленням маєтку для зйомок "Сам удома"у 1999 році займалася декораторка Ів Коулі. Тоді у магазинах майже не було меблів із насиченими червоними чи зеленими відтінками, адже в моді панували темно-сині та рожеві кольори.

Проте після виходу кінокартини інтер'єр будинку Кевіна фактично змінив дизайн будинків по всій Америці.

Червона їдальня стала модним трендом 1990-х. Мої рішення щодо декору та настінних покриттів для "Сам удома" змінили кольорову палітру всієї країни на наступне десятиліття,

– розповіла Ів виданню Architectural Digest.

Фото: Будинок Маккалістерів зсередини / Zillow

Радикальна перебудова будинку

Після зйомок тривалий час особняк змінював власників та ціну. У 2012 році його придбали за 1,58 мільйона доларів, після чого почалися перші ремонтні роботи.

За останні роки маєток зазнав масштабної реконструкції, під час якої його площу практично подвоїли – до 846 квадратних метрів.

Замість темно-червоних килимів та квітчастих шпалер з'явився світлий паркет, білі стіни та чорно-білий мінімалізм.

Фото: Інтер'єр оновленого будинку Кевіна / Zillow

У будинку облаштували:

п'ять спалень;

шість ванних кімнат;

приватний кінотеатр;

дві пральні;

та навіть критий баскетбольний майданчик.

Моторошний підвал, якого боявся Кевін, перетворили на сучасну зону відпочинку з баром.

Фото: Кінотеатр у моторошному підвалі будинку / Zillow

Водночас фойє зі знаменитими сходами, якими головний герой фільму Кевін спускався вниз на санчатах, реконструювали, додавши світлих відтінків.

Фото: Оновлене фойє будинку / Zillow

У травні 2024 року оновлений будинок виставили на продаж за 5,25 мільйона доларів, і його придбали всього за тиждень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Маямі виставили на продаж будинок із фільму "Обличчя зі шрамом". За помешкання хочуть отримати 237 мільйонів доларів.