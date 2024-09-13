Химерний будинок продають аж за 725 тисяч доларів. Тут постає питання навіть у самих рієлторів: чи будинок з розмальованими стінами справді вартує таких грошей?

Цікаво Зовні це звичайний будинок, але інтер'єр шокує всіх: погляньте, що всередині

Будинок повністю вкритий графіті

Рієлтори завжди радять власникам дотримуватися простих колірних схем, щоб майбутні власники вбачали в будинку "чисте полотно" для створення свого затишку. Житло з таким "мистецтвом", як у Палм-Біч не раз відлякувало потенційних покупців.

Закручені геометричні малюнки можна побачити також в інтер'єрі. Спальня взагалі "кричить" двома величезними літерами на стіні біля ліжка. Власник тим часом вважає, що його "сміливе бачення допоможе йому отримати значний прибуток". Саме він перетворив звичний дизайн на справжню химеру.

Мене надихнув Вінвуд (артрайон у Маямі – Нерухомість 24). Саме це дало мені ідею знайти художника, який би розмалював екстер'єр і зробив схожі речі всередині,

– поділився теперішній власник.

Відомо, що житло площею 155 квадратів побудували в 1940 році. Будинок вміщує чотири спальні, а також на фото видно кухню-вітальню.

Графічне мистецтво в кожному куточку / Фото Miami MLS

Раніше його здавали в оренду, адже колірна схема виявилася вдалою як фон для фотосесій і знімання музичних відео. Одразу поруч є ландшафтний сад із зоною для відпочинку та барбекю.