Також будівля унікальна своїм "зеленим" фасадом. Там розташовані тисячі дерев і кущів, повідомляє архітектурна студія Vincent Callebaut Architectures.

Зверніть увагу Будинок, який збудували з величезних винних бочок, вирішили продати: що це за житло

Майже хмарочос

Це будинок висотою 93,2 метра, тобто майже хмарочос. Він має площу понад 8000 квадратних метрів. Всередині є 21 наземний поверх, 20 з яких скручуються по спіралі.

Така конструкція не лише візуально цікава, а й має практичне значення. Завдяки такому плануванню всі квартири забезпечені гарним денним освітленням.

Кожна квартира спроєктована з трьома сторонами вікон від підлоги до стелі, що сприяє природній циркуляції повітря.

Будинок-спіраль в нічний час / Фото VCA

Потужні сонячні панелі на даху

На даху будинку розміщені сонячні панелі. Вони можуть виробляти близько 40 000 кіловатів на годину енергії на рік. Цього достатньо, щоб повністю забезпечити енергією 10 домогосподарств.

Також вежа оснащена шістьма вітряними турбінами, які генеруватимуть додаткові 1400 кіловатів на годину електроенергії на рік. Вони забезпечать громадські об'єкти комплексу.

Окрім того, будівля обладнана світлодіодним освітленням і системою управління енергоспоживанням. Це дає можливість економити 30 – 40% енергії.

Міцний каркас, який витримає землетруси і повені

Будинок має високоміцний сталевий каркас із 68 фундаментними палями. Вони досягають 50 метрів у скельній породі внизу, а також низки сейсмоізоляційних подушок. Кажуть, що вежа зможе витримувати землетруси і повені.

У випадку з Tao Zhu Yin Yuan ми спостерігаємо майбутні тенденції в архітектурі та житловому будівництві: більше уваги приділяють збереженню біорізноманіття, енергетичній самодостатності та якості життя для мешканців та відвідувачів,

– зазначила представниця Ради з екологічного будівництва США Стелла Кай.

"Зелений" фасад / Фото VCA

По всій території будинку, включно з фасадами, балконами, терасами і ландшафтними садовими зонами, висаджено близько 23 000 рослин. Вони не тільки тішитимуть око, а й поглинатимуть до 130 тонн вуглекислого газу на рік.

Для поливу впровадили систему збору дощової води, яка може зберігати до 500 тонн води.